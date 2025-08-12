Innesäljare till Tryggsam i Alvik!
Tryggsam I Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-08-12
Är du målinriktad, energisk och trivs med att prestera? Gillar du dessutom att arbeta i en social miljö där man hittar på roliga aktiviteter och tävlingar tillsammans? Då kan du vara precis den vi letar efter!
Om tjänsten Som säljare hos Tryggsam får du alltid rätt förutsättningar för att lyckas. Oavsett om du har tidigare erfarenhet av försäljning eller är ny inom området, inleder du med en betald introduktionsutbildning för att lära dig mer om rollen och olika säljtekniker.
I din roll som säljare kommer du att:
Kontakta privatpersoner och presentera vår tjänst inom kreditbevakning och ID-skydd
Arbeta mot både personliga och gemensamma mål
Ha möjlighet att avancera inom olika projekt
Vi erbjuder: Hos Tryggsam värderar vi både gemenskap och arbetsglädje högt. Därför kan du räkna med:
After Works, kickoffs och tävlingar
Utbildning och löpande coachning
Moderna och fräscha lokaler i Alvik
Omfattning och plats
Plats: Gustavlundsvägen 135, Alvik
Arbetstider: Måndag-Fredag kl. 09.00-18.00
Lön: Garantilön + provision utan tak
Om Tryggsam Tryggsam arbetar för att skapa trygghet i människors vardag. Vi är ett svenskt företag som ligger i framkant inom ID-skydd, kreditbevakning och personlig säkerhet. Genom samarbete med några av Sveriges största kreditupplysningsföretag erbjuder vi marknadens mest heltäckande skydd mot identitetsstöld och bedrägerier. Med tiotusentals nöjda kunder, höga kundomdömen och ett engagerat team fortsätter vi att växa - och nu söker vi fler säljare som vill vara en del av vår framgång. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryggsam i Sverige AB
(org.nr 556920-4091), http://tryggsam.se/ Arbetsplats
Tryggsam Kontakt
Lina Martinsson lina.martinsson@tryggsam.com Jobbnummer
9454364