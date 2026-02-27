Innesäljare till Telinet Energi
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Telinet Energi växer och söker nu en engagerad och målinriktad innesäljare som vill ta sitt första steg in i säljbranschen. Vi söker dig som har energi, vilja och ett stort driv att lära dig mer om försäljning och kundrelationer!
Om Telinet Energi
Telinet Energi är ett svenskt elbolag med rötter i Norge, etablerat i Sverige sedan 2009. Företaget erbjuder 100 procent förnybar el från sol, vind och vatten, med fokus på hållbarhet, enkelhet och konkurrenskraftiga priser. Telinet arbetar för att göra det enkelt för privatpersoner och företag att välja grön energi, och lägger stor vikt vid god service, låga kostnader och transparens.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Kontakta nya och befintliga kunder via telefon
Presentera Telinets produkter och elavtal på ett professionellt och engagerande sätt
Identifiera kundernas behov och erbjuda passande lösningar
Arbeta mot tydliga mål tillsammans med ditt team
Utvecklas genom kontinuerlig coachning och utbildning inom försäljningKvalifikationer
Är i början av din karriär och vill skaffa erfarenhet inom försäljning
Har god kommunikativ förmåga och gillar att prata med människor
Är positiv, uthållig och resultatinriktad
Trivs i ett team där man stöttar och inspirerar varandra
Behärskar svenska i tal och skrift
Avslutad Gymansieexamen
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav - vi värdesätter din inställning och vilja att lära.
Vi erbjuder
En utvecklande roll med möjlighet till personlig och professionell tillväxt
Grundlig introduktion och löpande säljutbildning
En positiv och engagerad arbetsmiljö
Möjligheten att representera ett företag med fokus på hållbar energiÖvrig information
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Vi erbjuder trygga villkor, bra förmåner och ett härligt gäng att jobba med. Vid frågor är du varmt välkommen att maila Amir på amir @kraftsam.se Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9766943