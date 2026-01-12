Innesäljare till Svenska Alarm
Department Of Awesome AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-01-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Department Of Awesome AB i Malmö
, Göteborg
, Katrineholm
, Örebro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Med en kombination av högsta kvalitet och teknik i framkant har Svenska Alarm erbjudit marknadsledande larmlösningar för både hushåll och företag i snart 15 år. Med deras schyssta prismodell äger kunden alltid sitt larm och slipper sitta fast i en gammaldags hyrlösning. Utrustningen kan delbetalas eller köpas på en faktura. Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som innesäljare hos Svenska Alarm får du en central roll i deras säljteam. Du arbetar med både inkommande och utgående kundkontakter via telefon, mejl och digitala kanaler. Din uppgift är att förstå kundens behov, presentera deras smarta larmlösningar och vägleda dem mot den bästa säkerhetslösningen för deras hem eller företag.
Du ansvarar för hela säljprocessen från första kontakt till avslutad affär. Rollen kräver lyhördhet, förtroendeskapande förmåga och ett resultatfokuserat arbetssätt. Du utgår från deras kontor i Malmö där du får stöd av erfarna kollegor samt kontinuerlig utveckling inom försäljning och säkerhetsteknik.Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning, gärna telefonförsäljning eller erfarenhet inom larm
Ansvarstagande och lösningsorienterad
Gillar att arbeta i team
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Svenska Alarm erbjuder
Provisionsbaserad lön
Tävlingar med fina priser
Stöttande kollegor och god teamkultur
Mycket goda utvecklingsmöjligheter på företaget
Löpande utbildning inom försäljning och kommunikationÖvrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och liveföreläsningar varje vecka. Du har också chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Svenska Alarm med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på amir.chamsine@saleshub.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581) Arbetsplats
Saleshub Kontakt
Tilde Stangmo tilde.stangmo@saleshub.se +46700909050 Jobbnummer
9678500