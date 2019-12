Innesäljare till stort bolag! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2019-12-25Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?För kunds räkning söker vi dig som vill arbeta med telefonen som verktyg och en snabbt växande bransch- det digitala!Kunden befinner sig i Stockholm men arbetar även i andra städer då det gäller tjänster online. Marknaden för online annonsering växer och detta är en resa man inte vill gå miste om. Faller du inom ramen som driven säljare men samtidigt tänker utanför boxen? Vi söker nu säljare till ett bolag i framkant, välkommen med din ansökan på direkten!För kunds räkning söker vi dig som har ett laserfokus på att nå dina mål, har ett driv som inte tar slut och framförallt vill jobba med sälj. Du ska ständigt sträva efter förbättring och ha en mål tänk, där målen, lönen och erfarenheten är din morot. Här får du vara precis den du är, arbetet är självständigt men i ryggen har du både coachning, fadder och ett team som alla har vilja och driv. Du får gärna vara vinnarskalle med en hög dos ödmjukhet.Vidare vill vi hitta just dig som är beredd att skita ner händerna och vässa öronen, ta på dig lurarna och lyfta lur. Du ska tycka om strukturerat arbetssätt, där organisering är a och o. Tidigare ser vi gärna att du har erfarenhet av försäljning och telemarketing, och vill fortsätta din utveckling inom det. Du och ditt team kommer att ha aktiviteter under arbetstid, för att få energi och gemenskap. Bolaget växer dagligen, vill du vara med på den resan samtidigt som du själv får utvecklas i takt med företaget? Om ja, då vill vi träffa dig!I denna rollen är du välkommen att komma med dina tankar och idéer för att forma teamet som blir sprillans nytt. Du kommer att arbeta efter mål, både individuella- och team mål. Ditt arbetsverktyg är telefonen, via den jobbar du med prospektering och försäljning. Det är enbart B2B försäljning, därav ser vi det som meriterande att du har erfarenhet av det (dock ej krav). Detta är både högt och lågt, det vill säga mot både små och stora företag. För att ha koll på dagarna använder du ett smidigt CRM-system.2019-12-25I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de absolut bästa kandidaterna.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på www.talentpartner.se Sista dag att ansöka är 2020-01-07Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5019286