Innesäljare Till Ssab Arendal, Göteborg
Jerrie AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-11
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Vill du arbeta i ett anrikt och innovativt företag som ligger i framkant av den gröna omställningen? Hos SSAB pågår en spännande resa mot en fossilfri framtid, där målet är att vara världens första stålbolag med fossilfri ståltillverkning. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi arbetar kontinuerligt med ledarskap, kompetensutveckling samt att skapa en inkluderande arbetsplats där människor ges möjlighet att utvecklas. Nu söker vi en Innesäljare till vårt Steel Service Center i Arendal. Här erbjuds du en varierad roll där du får arbeta nära både kunder och kollegor samtidigt som du blir en viktig del av vår fortsatta utveckling.
Om rollenSom Innesäljare blir du en del av SSAB Europe och vårt Steel Service Center. Du ingår i ett engagerat team av innesäljare där ni tillsammans ansvarar för att ge våra kunder en professionell service och skapa långsiktiga affärsrelationer. Rollen innebär ett nära samarbete med våra kunder, resande säljare och flera interna funktioner. Du arbetar med prognostisering och uppföljning av kundvolymer, orderläggning, leveransbevakning och säkerställer att våra affärer genomförs med hög kvalitet och service. Samtidigt fungerar du som ett viktigt stöd till säljkåren och har många kontaktytor både inom SSAB Arendal och centralt inom koncernen. Du får ett stort eget ansvar och möjlighet att skapa en god helhetsförståelse för våra processer. Vi ser gärna att du bidrar med idéer och initiativ som utvecklar våra arbetssätt och förbättrar både kundupplevelsen och våra interna processer. Rollen erbjuder en varierad vardag där du kombinerar kundkontakt, administration och problemlösning med ett starkt affärsfokus. Ett fåtal resdagar per år förekommer i tjänsten.
Din erfarenhetVi söker dig med ett par års erfarenhet från en liknande roll inom innesälj, Customer Care eller kundservice. Erfarenhet från tillverkande industri är meriterande och har du dessutom arbetat mot industrikunder, exempelvis inom fordonsindustrin eller mot leverantörer inom metall-, stål- eller industriteknik, ser vi det som ett extra plus. Du har erfarenhet av orderläggning, leveransbevakning och kundkontakt samt känner dig bekväm med att arbeta i affärssystem. Har du erfarenhet av SAP är det meriterande. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Vi tror också att du har eftergymnasial utbildning eller motsvarande.
Om digFör att trivas i rollen tror vi att du är en positiv, engagerad och serviceinriktad person som motiveras av att skapa goda kundrelationer och leverera hög kvalitet i ditt arbete. Du har ett högt eget driv, arbetar strukturerat och analytiskt samt har förmågan att prioritera även när tempot är högt. Vi tror också att du är nyfiken och vill utvecklas tillsammans med verksamheten. Du tar egna initiativ, känner dig trygg i att fatta beslut inom givna ramar och motiveras av att hitta smartare arbetssätt och bidra till ständiga förbättringar. Samtidigt är du en prestigelös lagspelare som uppskattar samarbete och gärna delar med dig av din kunskap. Tjänsten omfattas även av regelbundna hälsokontroller, inklusive drogtester.
Vi erbjuderHos SSAB blir du en del av ett av världens mest innovativa och hållbara stålföretag. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter, engagerade kollegor och goda möjligheter till både personlig utveckling och fortsatt karriär inom företaget. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad och bidra till utvecklingen av framtidens hållbara stålproduktion.
AnsökanI denna rekrytering samarbetar SSAB Arendal med Jerrie. Vi har ett önskemål om att tillsätta tjänsten så snart som möjligt och ser därför gärna att du skickar in din ansökan redan idag. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Frida Dire på 0703-00 10 16 alternativet via mail frida.dire@jerrie.se
, Cecilia Jarlsmark 0723-05 33 43 cecilia.jarlsmark@jerrie.se
Du söker tjänsten via jerrie.se med CV och personligt brev. Under semestertider vecka 29–31 har vi begränsad möjlighet att svara på frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571)
Godsgatan 6 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Ssab Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Frida Dire frida.dire@jerrie.se 0703001016 Jobbnummer
10000235