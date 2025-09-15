Innesäljare till Sector Alarm HQ
2025-09-15
Är du nyfiken på försäljning och drivs av att skapa resultat? Letar du efter en arbetsplats där du kan utvecklas och där din insats verkligen gör skillnad? Då ska du söka tjänsten som Innesäljare hos oss på Sector Alarm!
Hur ser din nya roll ut som Innesäljare?
I rollen som innesäljare kommer du att spela en viktig roll i vår försäljningsorganisation. Du kommer att erbjuda larmlösningar som möter kundernas behov och arbeta mot tydliga försäljningsmål. Du arbetar aktivt med att hantera och följa upp potentiella kunder som tidigare har visat intresse för vårt hemlarm, med fokus på att omvandla deras nyfikenhet till en trygg och långsiktig lösning.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats med högt tempo och god laganda, där du har möjlighet att påverka din egen framgång. Hos oss får du en konkurrenskraftig lön med provisionsbaserad ersättning, goda utvecklingsmöjligheter och en strukturerad introduktion för att ge dig bästa möjliga start. Brinner du för försäljning och vill arbeta i en miljö där din insats gör skillnad, då är det rollen för dig.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har intresse av försäljning och ett starkt driv för att överträffa mål. Du är en skicklig kommunikatör som har lätt för att skapa förtroende och engagemang hos kunder. Det är viktigt att du trivs med att arbeta strukturerat och resultatinriktat. Erfarenhet av att arbeta med CRM-system, digitala försäljningsverktyg och telefonförsäljning är meriterande. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. För att jobba på Sector Alarm krävs därför även ett tillfredsställande utdrag ur polisens belastningsregister.
Det gör skillnad att arbeta på Sector Alarm - vi skapar säkrare hem och satsar på din utveckling
Sector Alarm är en trygg och säker arbetsplats där vi sätter en ära i att jobba nära våra medarbetare. När du arbetar för oss lovar vi att arbeta för dig. Vi kommer att skapa förutsättningar för att du ska lära dig nya saker och utveckla det som du redan är bra på. Du kommer att få utmaningar som testar dina gränser och som får dig att växa.
Vi har blivit utsedda till Årets Karriärföretag för tionde (!) året i rad och därmed har du goda möjligheter till att ta vidare steg i karriären.
På Sector Alarm arbetar vi för en inkluderande arbetskultur och tar hand om och stöttar varandra. Vi är öppna, ärliga och firar framgångar gemensamt, stora som små. Vi lyckas tillsammans.
Det vi gör, det är på riktigt - vi skapar säkrare hem och tryggare liv över hela Europa.
Vill du ta chansen att utvecklas och skapa tryggare liv? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag. I din ansökan vill vi att du bifogar ditt CV, svarar på urvalsfrågorna samt skriver en kort motivering till varför du är intresserad av tjänsten och att arbeta hos oss. Vi tar inte emot ansökningar via mail (ursäkta om det låter tråkigt men det har med GDPR och andra praktiska saker att göra).
Tjänsten är en tillsvidareanställning, start enligt överenskommelse med placering på vårt huvudkontor i Citygate, Göteborg. Sex månaders provanställning tillämpas. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Karin Hällås på karin.hallas@sectoralarm.se
Vi ser fram emot att lära känna dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
412 50 GÖTEBORG Jobbnummer
