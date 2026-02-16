Innesäljare till Retention-avd i Lkpg-Behåll kunderna,bygg relationerna!
2026-02-16
På vår avdelning Retention på huvudkontoret i Linköping står befintliga kunder i centrum. Vårt uppdrag är tydligt: att säkerställa att våra kunder fortsätter känna sig trygga, säkra och väl omhändertagna i sina hem.
Här arbetar vi bland annat med:
Flyttavdelningen - när kunder byter bostad
Change of Concept - uppgradering till vårt nyaste Verisure-koncept
Kundvård - kontakt, rådgivning och service / support
Vi hanterar både inkommande och utgående samtal till våra befintliga kunder - alltid med fokus på att leverera den bästa möjliga kundupplevelsen.
Arbetstider
Måndag-fredag kl. 08.00-17.00
Vem söker vi?
Vi tror att du är en person som:
Drivs av att arbeta mot mål och nå resultat
Gillar att ge det lilla extra för varje kund
Motiveras av att kunna påverka din egen lön
Trivs i ett högt tempo och är lösningsorienterad
Är en god lyssnare som kommunicerar tydligt, engagerande och inspirerande
För att trivas i rollen behöver du:
Fullständig gymnasieutbildning
God datorvana
Ett genuint intresse för kundkontakt - särskilt via telefon
Vad erbjuder vi?
Fast grundlön + konkurrenskraftig provision - du påverkar själv din inkomst
Stora utvecklingsmöjligheter i ett globalt företag
Många av våra medarbetare har gjort fantastiska karriärresor inom Verisure - här får du chansen att växa både professionellt och personligt!
Om Verisure
Verisure är Europas ledande leverantör av professionellt övervakade larm - med 6,2 miljoner kunder i 18 länder, mer än 28 000 anställda och 38 års erfarenhet av innovation och säkerhet.
I Linköping ligger vårt huvudkontor och säkerhetscenter med larmcentral, kundservice och säljorganisation. Runt om i landet arbetar våra tekniker och säljare dagligen med våra kunder.
Hos oss blir du en del av ett företag med stark framåtanda - där vi varje dag gör skillnad på riktigt.
Ansökan
Sista dag att ansöka är 15 mars 2026
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi tar inte emot ansökningar via mail med tanke på GDPR.
Har du frågor gällande tjänsten kontakta anna.norman-rondahl@lverisure.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Kronor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "r2026020520". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verisure Sverige AB
(org.nr 556153-2176) Kontakt
Anna Norman-Rondahl
Anna Norman-Rondahl anna.norman-rondahl@verisure.se Jobbnummer
9745985