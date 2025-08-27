Innesäljare till Ramirent i Gävle
2025-08-27
Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Vill du vara med och effektivisera samt skapa en mer hållbar framtid för inhyrnings- och byggbranschen? Har du en hög servicekänsla, gillar att skapa och vårda relationer och bryr dig genuint om dina kunder och kollegor? Vill du även ha möjligheten att utvecklas och växa med ett gäng härliga personer? Då har vi rollen för dig!
På Ramirent är vårt mål att hjälpa våra kunder att öka så väl säkerheten som effektiviteten ute på arbetsplatserna. Det gör vi genom att leverera de bästa maskin- och säkerhetslösningarna med en oslagbar service och kunskap. Nu är vi i behov av mer personal till vårt kundcenter i Gävle och söker en lösningsorienterad och förtroendegivande innesäljare. Arbetsuppgifter
Som innesäljare har du en viktig roll på Ramirent eftersom du ansvarar för hela processen, från kundens samtal till återlämnande av produkten. Du är en aktiv kontakt för kunden, där du med en rådgivande approach och en fingertoppskänsla för service möter våra kunder både över telefon och disk.
Detta innebär mer specifikt att du kommer att arbeta med:
• Proaktivt säljarbete mot kund
• Skapa goda relationer till våra kunder
• Framtagning av offerter
• Stöd till utesäljarna
• Uppläggning och kreditkontroll av nya kunder
• Hantering av Ramirents uthyrnings- och försäljningssortiment mot företagets kunder
• Rådgivning i valet av våra produkterProfil
Vi är ett glatt gäng lösningsorienterade, proffsiga och prestigelösa personer - och det är du med! För att lyckas i rollen som innesäljare tror vi att du skapar goda relationer både till kunder och kollegor, där du bygger effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Du fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse samt är inte rädd för att ta för dig. Utöver att du är en säljare med relationsskapande finess ser vi även gärna att du har:
• Tidigare arbetat med någon form av försäljning eller kundhantering
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
• Erfarenhet som innesäljare är meriterande
• Goda IT-kunskaper, god datorvana och förmåga att nyttja affärssystem
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
• Positiv inställning och en vilja att lära sig

Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Ramirent med Clockwork Rekrytering. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 28/9. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Registrera din ansökan på www.clockworkpeople.se.
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Tilda Jonsson på tilda.jonsson@clwork.se
. För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Clockwork Inhouse services AB

Kontakt
Tilda Jonsson
tilda.jonsson@clwork.se
+46 73 351 27 08
