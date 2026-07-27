Innesäljare till PEC Karlstad
Pec Sweden AB / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2026-07-27
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Få betalt för att utvecklas – varje dag
Vill du bli bättre på att prata med människor? Vill du känna dig trygg i att formulera dig tydligt och övertygande – oavsett om det gäller en anställningsintervju, att plugga vidare eller att förhandla ett bolån?
Då är det här jobbet för dig.
Här får du nämligen betalt för att lära dig just det.
Vi gör dig bättre – på riktigt
Hos oss på PEC tränar du varje dag på att:
🎯 Tala tydligt och pedagogiskt
🎯 Skapa förtroende med din röst och energi
🎯 Hantera samtal med självförtroende och positivitet
🎯 Ta plats – utan att ta över
Vi tror att god kommunikation är nyckeln till nästa steg i karriären – och vi vill hjälpa dig dit. Många av våra tidigare medarbetare har gått vidare till utbildningar, ledarskapsroller och drömjobb. Inte trots jobbet här – utan tack vare det.
Och ja – du får självklart betalt
📅 Arbetstider: Måndag till fredag, 08:30–16:30, Omfattning 87,5%
📍 Tjänstgöringsort: Karlstad
💰 Lön:
- Under 24 år: 126,33 kr/h ( vilket motsvarar ≈ 21 097 kr/mån på en omfattning om 100%)
- Över 24 år: 146,45 kr/h (vilket motsvarar≈ 24 458 kr/mån på en omfattning om 100%)
💸 + Generös provision från första dagen
Trygg anställning – på riktigt
🛡️ Fast grundlön från första anställningsdagen
🛡️ Inga schemalagda helger eller kvällar – du har en vardag du kan lita på
🛡️ Kollektivavtal via Unionen
🛡️ Stabil arbetsgivare sedan 2003 med långsiktiga uppdrag från välkända företag
Vad du gör hos oss:
Du kontaktar både nya och befintliga kunder och erbjuder produkter och tjänster från välkända varumärken som är våra långsiktiga uppdragsgivare sedan flera år. Vi jobbar även med kundsupport åt flera välkända bolag. Några av de varumärken vi jobbar med är;
• Eon
- Egmont
- Allente - TV&Bredband
- Mobiloperatören Tre
- Svenska Postkodlotteriet
Vad du får med dig:
🔥 Feedback och utbildning löpande
🔥 Tävlingar, utlandsresor, presenter och gemenskap
🔥 Säljteknik och retorik du har nytta av hela livet
🔥 En tydlig utvecklingsresa inom kommunikation och kundbemötande
🔥 En trygg, seriös arbetsgivare med lång erfarenhet
Vi söker dig som:
✔️ Vill lära dig kommunikation och försäljning
✔️ Är nyfiken, engagerad och positiv
✔️ Gillar att arbeta mot mål – både själv och i team
✔️ Har god svenska i tal och skrift (vi hjälper dig utvecklas – men tydlighet är viktigt)
Rekryteringsprocess:
📞 Vi kontaktar dig för en kort telefonintervju
📍 Därefter bjuder vi in dig till en 2-dagars rekryteringsträff på kontoret
✍️ Känns det bra för dig och oss – välkommen till teamet!
Om PEC
PEC är Sveriges största care- och contactcenter. Vi har över 250 anställda och kontor i Kristinehamn, Malmö, Karlstad och Västervik.
Vi arbetar med både inkommande och utgående kundservice åt flera av Sveriges största företag.
Hos oss kombineras stabilitet och trygghet med energi och utveckling – det är därför vi har så många nöjda medarbetare och långsiktiga uppdrag.
🎤 Låt oss hjälpa dig att bemästra kommunikation och sinnet för service – och få dessutom betalt för det.
Sök jobbet som säljare hos oss idag direkt vi vår hemsida! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Direkt via vår hemsida, välj den annons som passar. Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pec Sweden AB
(org.nr 556644-4781), https://joiner.se/karriar/pec-sweden-ab
Strågatan 3 (visa karta
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653 43 KARLSTAD Arbetsplats
PEC Karlstad Jobbnummer
10013235