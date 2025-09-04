Innesäljare till Örnsköldsvik
Cramo AB / Säljarjobb / Örnsköldsvik
2025-09-04
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som innesäljare är ditt huvuduppdrag att stärka Cramos försäljning och uthyrning av produkter och tjänster med fokus på den lokala marknaden. Du är ett naturligt bollplank för kunden, ger bra service och introducerar kunden till hela vårt sortiment av produkter, tjänster och digitala hjälpmedel. Du jobbar tätt tillsammans med dina kollegor, allt för att hitta den bästa lösningen för våra kunder. Du jobbar både med befintliga kunder och till viss del aktivt med att kontakta nya kunder.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: Basindustrin - Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna.
• B-körkort
• god datorvana
• kommunicerar väl på svenska och engelska
Du har erfarenhet av försäljning och drivs av att skapa affärer som gör skillnad.
Du brinner för att överträffa kundernas förväntningar och ser varje möte som en möjlighet att bygga långsiktiga relationer. Med din samarbetsförmåga och positiva inställning bidrar du till ett gott teamklimat.
Du är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Du har ett öga för detaljer och arbetar proaktivt för att hitta de bästa lösningarna för kunden - även i utmanande och tidspressade situationer. Du tar initiativ, föreslår alternativ som skapar mervärde och visar förståelse för kundens behov.
Din förmåga att skapa ordning och leverera med kvalitet gör att du ofta överträffar kundens förväntningar.
Du har ett naturligt driv att ta ansvar och agera med kundens bästa i fokus - vilket gör dig till en uppskattad och pålitlig samarbetspartner.
Har du sedan tidigare erfarenhet av byggbranschen och från en roll med kundbemötande är det meriterande. Vi förväntar oss inte att du ska ha kunskap om våra nischade produkter men värdesätter nyfikenhet och viljan att lära sig och utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-09-04Så ansöker du
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar alkohol- och drogtest för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla.
För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess använder vi personlighetstester som en del av urvalet. Vi värdesätter mångfald och inkludering, och välkomnar ansökningar från alla bakgrunder.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Distriktschef Jan Lambertsson tel: 070-632 00 15. Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14910". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cramo AB
(org.nr 556104-3539), https://careers.cramo.com/ Jobbnummer
9493084