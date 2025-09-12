Innesäljare till Onninen Mark & Infra
2025-09-12
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du serviceinriktad, strukturerad och tycker om att skapa ordning i affären? Vill du vara en nyckelperson i dialogen mellan kund, leverantör och säljteam - och arbeta nära projekten inom mark, VA och infrastruktur för att säkerställa att allt fungerar från offert till leverans?
Onninen Mark & Infra söker nu en engagerad och relationsskapande Innesäljare till teamet i Örebro. Här får du en central roll i satsningen, med möjlighet att växa i en organisation som kombinerar lokal närvaro med starkt koncernstöd.
Som Innesäljare hos Onninen Mark & Infra blir du en nyckelperson i vår hubb i Örebro. Du är ofta den första kontakten för våra kunder och ansvarar för att deras behov tas om hand snabbt och professionellt. Rollen innebär ett brett ansvar där du både hanterar den dagliga affären och stöttar platschef och utesäljare i större projekt.
I denna roll kommer du att:
• Hantera order, offertförfrågningar och prissättning
• Följa upp och säkerställa leveranser i dialog med kund och leverantör
• Vara ett viktigt stöd till platschef och utesäljare i pågående projekt
• Arbeta proaktivt med kundservice och relationsbyggande
• Bidra till att utveckla affären inom mark, VA och infrastruktur i Örebro
Detta är en chans för dig som vill vara med från start i nya fräscha lokaler - och som trivs med att skapa struktur, leveranssäkerhet och riktigt bra kundupplevelser.
Personprofil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av innesälj, orderhantering eller kundservice inom bygg/VA/teknisk handel
• Är noggrann, serviceinriktad och effektiv
• Gillar att arbeta med människor och bygga långsiktiga relationer
• Är van att arbeta i affärssystem och trivs i en administrativ roll
• Är prestigelös och tycker om att samarbeta i team
Kanske arbetar du idag som innesäljare, ordermottagare, projektkoordinator eller kundservicemedarbetare - och vill ta nästa steg i en roll med större ansvar och möjligheter att påverka.
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Plats: Örebro
I den här rekryteringen samarbetar Kesko/Onninen med PerformIQ. Vid frågor, kontakta Rekryteringskonsult Camilla Aurell på 073-353 75 41 eller camilla.aurell@performiq.se
.
Välkommen med din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Det här erbjuder vi på Onninen
På Onninen - en del av Kesko Sverige - sätter vi människan i centrum. Hos oss handlar det inte bara om produkter och projekt, utan om att bygga förtroende. Med rätt sortiment, djup kunskap och engagerad service möter vi våra kunder på deras villkor.
Vi värdesätter personligt engagemang och ser det som en nyckel till både starka kundrelationer och långsiktiga affärer. Här blir du en del av en trygg arbetsgivare med kollektivavtal och goda villkor.
Som medarbetare hos oss får du vara med i en driven och ambitiös organisation med stark lokal närvaro - samtidigt som du har styrkan från ett internationellt sammanhang genom våra varumärken K-Bygg och Onninen.
Kesko Sverige är ett helägt dotterbolag till den finska globala koncernen Kesko Oyj som driver dagligvaruhandel, bilhandel samt bygg- och teknisk handel. Kesko Oyj har 45 000 anställda med verksamhet i 8 länder.
Vi finns över hela Sverige, från Storuman i norr till Hästveda i söder. Idag är vi 1400 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger moderna lokaler i Kista, i norra Stockholm.
Vi äger och driver verksamheter inom bygg- och teknisk handel. Vi har butiker med byggmaterial riktade till proffs och konsumenter, under varumärket K-Bygg. Vi erbjuder teknisk handel såsom elnät, mark, VA och infrastruktur samt installation och förnybara lösningar, under varumärket Onninen.
Tillsammans har vi storleken att göra skillnad.
