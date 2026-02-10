Innesäljare till nytt kontor Västerås
Customise Nordic AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2026-02-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Customise Nordic AB i Västerås
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Saleslink Västerås är en del av den lyckade Necty kedjan !
På SalesLink Västerås söker vi nu efter nya stjärnor att växa tillsammans med oss och vara ledande inom Telemarketing.
Hos oss får du möjligheten att kunna växa både personligt och professionellt inom säljteknik, social kompetens och säljretorik.
Med hjälp av våra kompetenta ledare får du den stöttning du behöver för att kunna utvecklas och klättra!
Vi uppmuntrar stora mål inom försäljning och du kan växa inom bolaget till andra typer av roller!
OM OSS;
Vi arbetar vardagar 09:00-17:00 , för dig som kanske studerar erbjuder vi också möjligheten att kunna arbeta även eftermiddagar och helger. En dialog vi har på plats då gällande speciella arbetstider.
Främst kommer du att arbeta med försäljning ut till privatkund på SalesLink Västerås, men med möjlighet att klättra inom koncernen till andra projekt. Och med hjälp av vår generösa provisionsstege kommer du att känna att "sky is the limit" både när det kommer till att kunna växa inom bolaget samt kunna påverka din egen lön!
Vi söker dig som;
Har ett engagemang och driv för jobbet du utför
Är lösningsorienterad
Talar flytande Svenska ( Tal, skrift samt hörförståelse)
Tycker om att jobba med tydliga mål
Vill utvecklas inom det sociala och sälj
Kan arbeta bra både i team och individuellt
Har tidigare erfarenhet inom sälj och service, meriterande om du har tidigare erfarenhet inom just Telemarketing sedan tidigare.
Som en del av oss på SalesLink utlovar vi en rolig och givande arbetsplats med fokus på utveckling och goda förtjänstmöjligheter!
Rekryteringsprocess :
Du ansöker genom att skicka en ansökan till jobb@saleslink.se
Märk din ansökan med;
" Innesäljare SalesLink Västerås"
Om din ansökan tas vidare kommer du bli kontaktad per telefon för en första telefonintervju av vår rekryteringsansvarige, och om din ansökan sedan går vidare därifrån är nästa steg en intervju via teams tillsammans med en av de ansvariga hos oss.
VARMT VÄLKOMMEN IN MED DIN ANSÖKAN ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Via mail
E-post: jobb@saleslink.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Innesäljare SalesLink Västerås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Customise Nordic AB
(org.nr 559217-4246)
Pilgatan 25C (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
SalesLink Jobbnummer
9734849