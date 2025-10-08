Innesäljare till Mölndal Energi
Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-10-08
Publiceringsdatum2025-10-08
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar tills vidare. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Mölndal Energi.Om företaget
Mölndal Energi är Sveriges första fossilfria energibolag, och ett väletablerat företag som ägs av Mölndal stad. De erbjuder 100% förnybar el, fjärrvärme och energitjänster till både privatpersoner och företag. Mölndal Energi lever efter mottot ''nära, enkelt och med passion för miljön''. De drivs av att arbeta tillsammans, engagerat och effektivt. De vill vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder. Med lyhördhet och effektivitet erbjuder de sina kunder bättre energilösningar än deras konkurrenter. Företaget sitter i nyrenoverade lokaler i Mölndal, där det arbetar 114 medarbetare. Nu söker de en innesäljare till deras säljteam i Mölndal, som består av tio medarbetare i samma roll som du.Dina arbetsuppgifter
I rollen som innesäljare hanterar du främst utgående samtal till nya och tidigare privatkunder till Mölndal Energi. Ditt fokus när du ringer ut är att göra en behovsanalys och skapa en bättre lösning utifrån kundens behov, med målet att signera nya elavtal. I rollen lär du dig att sälja på ett rådgivande sätt, och skolas in i hur energibranschen fungerar ordentligt, hur och varför priserna förändras, och hur du kan erbjuda kunderna den bästa lösningen för dem. Vid start erbjuds du en gedigen introduktion på tre veckor, där du får nära handledning av både teamet och närmsta chef.
• Utgående samtal till nya och tidigare privatkunder * Skapa bättre lösningar och signera elavtal med nya kunder
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Vana av att hantera utgående samtal och uppsökande försäljning
• Obehindrade kunskaper i svenska, muntligt som skriftligt
• God dator- och systemvana
I rollen pratar du med kunder dagligen, och du räds inte för att ta första steget till ett samtal. Därtill har du god kommunikativ förmåga och agerar rådgivande mot kunden. Som person trivs du med att arbeta mot tydligt uppsatta mål, och arbetar hårt för att uppnå dem. Din motivation ligger i möjligheten av att vidareutvecklas, varpå du är nyfiken och driver ditt eget arbete samt lärande framåt för att uppnå resultat. Därtill arbetar du tätt ihop i ditt team, där det är viktigt att du uppskattar att jobba tillsammans med andra.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Riskullaverket, Mölndal Lön: Fast lön + Provision
