Innesäljare Till Mcbs AB
Department Of Awesome AB / Säljarjobb / Täby Visa alla säljarjobb i Täby
2025-11-03
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Department Of Awesome AB i Täby
, Sollentuna
, Stockholm
, Södertälje
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en meningsfull säljroll där du hjälper människor till tryggare och renare vatten i vardagen? MCBS AB växer och söker nu en driven och engagerad innesäljare till kontoret i [ort]. Här blir du en del av ett personligt, kunnigt och varmt team - och du bör trivas med hundar på kontoret!
Om MCBS AB
MCBS AB hjälper hushåll i hela landet med skräddarsydda vattenreningslösningar. Företaget erbjuder allt från vattenanalys till installation av reningssystem - alltid anpassat efter kundens behov. I samarbete med Eurofins, Sveriges största statligt godkända laboratorium, säkerställs att kunderna får korrekt analys och rätt åtgärd för sitt vatten.
Med över två miljoner egna brunnar i Sverige finns en växande marknad och ett tydligt syfte: att skapa trygg tillgång till rent vatten för alla.
Om rollen
Som innesäljare på MCBS arbetar du med att följa upp varma leads - kunder som redan har tagit ett första steg genom att beställa en vattenanalys. Din uppgift är att ta kontakt, skapa förtroende och guida kunden till rätt lösning för deras behov.
Du bearbetar inkommande och varma leads över telefon.
Du följer upp via samtal, SMS och mejl för att bygga relationer och driva affären framåt.
Du har stöd av erfarna kollegor, säljsystem och tydliga processer - samtidigt som du får löpande coachning och utbildning.
Utveckling och stöd
Du får en ettårig säljutbildning med dagliga korta pass som stärker din produktkunskap, kommunikation och invändningshantering.
Allt säljmaterial finns digitalt, och du har nära kontakt med kollegorna Mia och Anders som hjälper till med produkt- och kundsupport.
Du lär dig successivt mer om vattenrening och kan växa i takt med din erfarenhet.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en trygg och relationsskapande säljare med förmåga att skapa förtroende och driva dialoger framåt i ett lugnt tempo. Du har en naturlig nyfikenhet, gillar att lära dig nytt och ser värdet i att förstå kundens situation på djupet.
Vi tror att du har:
Minst 2-5 års erfarenhet av försäljning, gärna B2C eller telefonbaserad försäljning
Förmåga att arbeta målinriktat med fokus på samtalskvalitet
God kommunikationsförmåga och tålamod att guida kunden till rätt beslut
En positiv inställning och trivs i en miljö med både människor och fyrbenta kollegor
Erbjudande
Hos MCBS får du:
Fast lön + provisionsmodell
Intern utbildning och löpande coachning
Möjlighet att påverka och utvecklas i ett växande bolag
En familjär arbetsmiljö med engagerade kollegor
Gemensam kvartalsbonus kopplad till kundnöjdhet och återkommande affärer
Kort om marknaden
MCBS arbetar främst mot privatpersoner med egna brunnar, men även mot fastighetsbolag, golfklubbar och föreningar. Produkterna varierar från mindre renare för 20 000 kr till kompletta vattenverk för upp till 200 000 kr.
Efterfrågan ökar i takt med skärpta krav på vattenkvalitet - vilket gör det här till en roll med stor potential för både personlig utveckling och försäljningsframgång.
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, som inkluderar 25 diplomerande kurser samt regelbundna liveföreläsningar. Utbildningen ger goda möjligheter att utveckla dina säljtekniker och stärka din kompetens i kunddialoger och affärsutveckling.
I denna rekrytering samarbetar MCBS AB med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på ananda.granfelt@saleshub.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581) Arbetsplats
Saleshub Kontakt
Rekryterare
Michaela Arndt michaela@arndts.se Jobbnummer
9585718