Innesäljare till Lyreco
AB Effektiv Borås / Säljarjobb / Borås
2025-10-27
Som innesäljare på Lyreco Sverige AB får du arbeta nära våra kunder och bidra till deras framgång, samtidigt som du utvecklas i din egen säljkarriär. Om du har energi, nyfikenhet och ett genuint intresse för försäljning - då kommer du att trivas hos oss!
Lyreco är ledande i Europa och världens tredje största leverantör av produkter och tjänster till dagens och morgondagens arbetsplatser. Som specialister utökar vi ständigt vår expertis och vårt erbjudande för att kunna bidra till att våra kunder får "a great working day", varje dag. Vi täcker arbetsplatsers produktbehov genom ett brett sortiment inom kontorsmaterial, städ & hygien, kök & servering, skola och förskola, förpackningsmaterial, möbler, sjukvård och omsorg, IT-tillbehör, profilprodukter, arbetskläder och personligt skydd. Våra kunder finns i alla storlekar, från offentliga verksamheter, stora privata företag och organisationer till småföretag och privatpersoner. Vårt svenska huvudkontor hittar du i Borås, vi har säljkontor i Göteborg och Stockholm samt ett av Europas modernaste lager i Växjö. I Sverige är vi faktiskt näst störst inom e-handel. Idag är vi omkring 450 medarbetare i Sverige. Vi tror att våra anställdas engagemang och mångfald är det som skapar den största kundupplevelsen och den bästa servicenivån. Därför strävar vi som ansvarsfullt företag och arbetsgivare efter att säkerställa bästa möjliga välbefinnande för våra anställda, oavsett var de arbetar och vad deras uppdrag är. Välkommen till oss på Lyreco!
Vad erbjuder rollen?
I rollen som innesäljare på Lyreco Sverige AB får du möjligheten att arbeta med försäljning och fokusera på att bygga starka relationer med företagskunder. Ditt huvudsakliga ansvar blir att använda din sociala kompetens för att skapa och vårda långsiktiga kundrelationer. Genom att utnyttja telefonen som ditt främsta verktyg kommer du att identifiera och skapa affärsmöjligheter för både dig själv och företaget. Din arbetsdag präglas av tydliga mål och en väldefinierad målbudget. Du vet vad som förväntas av dig och har klara riktlinjer att följa. Varje möte med kunden kräver en affärsmässig och professionell approach, där du förmår att sätta dig in i kundens behov och erbjuda lösningar som gynnar både dem och Lyreco. Genom att kombinera din försäljningskompetens, sociala förmåga och professionalism kommer du att trivas och blomstra i rollen som innesäljare hos Lyreco Sverige AB.
Vem är du?
Vi söker dig som befinner dig i början av din säljkarriär och är redo att ta nästa steg framåt. Du är en ambitiös individ som har erfarenhet av utgående direktförsäljning. Alternativt är du en entusiastisk och nyfiken person som är motiverad att ge dig in i säljyrket med stor entusiasm. Att arbeta mot uppsatta mål och budget är något som du trivs med och ser som en inspirationskälla. Din kommunikationsförmåga är utmärkt, både i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du har även kunskap och erfarenhet av att arbeta i Office-paketet.
Som person är du serviceinriktad och analytisk. Du motiveras av utmaningar och har en stark drivkraft. Du kan arbeta självständigt samtidigt som du har god social kompetens och förmåga att skapa och upprätthålla relationer som bygger förtroende. Du trivs med att arbeta med fokus på prestation och har en lojal och ödmjuk inställning samtidigt som du har en stark ambition att lyckas. Du är också en lagspelare som bidrar till teamets framgång. Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med affärssystemet SAP ser vi det som meriterande. Villkor: För den här tjänsten kommer du vara anställd via Effektiv och arbeta som konsult åt kundföretaget. Start: Januari eller enligt överenskommelse Ort: Borås Omfattning: Heltid Arbetstider: Måndag - fredag 08.00-17.00 Löneform: Fast + provision
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 16 november. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Richard Erlandsson på richard@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
försäljning, innesälj, telesale, kundkontakter
