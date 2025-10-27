Innesäljare till Lundgrens i Tyresö
2025-10-27
Dina arbetsuppgifter
Är du den drivna och prestigelösa innesäljaren som brinner för att göra affärer inom teknisk försäljning? Har du förmågan att se varje kundorder som en unik utmaning som kräver både noggrannhet, teknisk förståelse och affärsmässigt tänkande? Då kan du vara den vi söker till Lundgrens i Tyresö!
Lundgrens är ett framstående tekniskt bolag som levererar skräddarsydda lösningar inom industrigummi, plast och flödesteknik. Enheten i Tyresö fungerar som vårt strategiska nav, specialiserat på produktionsorderstyrd försäljning. Här levererar vi komplexa och anpassade produkter till våra kunder.
Som Innesäljare hos oss är du det centrala navet som effektivt kopplar ihop kunden med vår egen produktion. Du kommer att ingå i ett engagerat säljteam på 7 personer och rapporterar till Platschefen i Tyresö.
Hos Lundgrens får du en platt organisation med snabba beslutsvägar, ett härligt team och en kultur där frihet under ansvar är verklighet. Vi värderar din utveckling - vidareutbildning och stora möjligheteter finns för rätt person som vill växa med oss.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om tjänsten eller processen? Kontakta rekryteringskonsult Hanna Wide på hanna.wide@randstad.se
. Vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
Ansvara för hela orderprocessen, från inkommen förfrågan till komplett produktionsunderlag.
Fungera som kundens tekniska partner genom att ge professionell rådgivning och support kring våra produkter och lösningar.
Driva inkommande förfrågningar, genomföra uppföljningssamtal samt arbeta proaktivt med merförsäljning till befintliga kunder.
Proaktivt samarbete och navigering med produktionen i Tyresö för att säkerställa att kundens behov möts.
Löpande administration, registerunderhåll, hantering av orderdokumentation samt säkerställa snabb och professionell hantering av inkommande kundförfrågningar via mejl.
Noggrann bevakning och uppföljning av leveranser för att säkerställa hög kundnöjdhet.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning och minst några års relevant arbetslivserfarenhet från en liknande roll, gärna inom teknisk försäljning.
Ett starkt tekniskt intresse och/eller relevant kunskap är avgörande - erfarenhet inom industrigummi eller flödesteknik är meriterande.
Dokumenterad erfarenhet av försäljning och ett utpräglat affärsdriv.
Mycket goda IT-kunskaper och en förmåga att snabbt sätta sig in i och arbeta effektivt i olika affärs- och ordersystem.Om företaget
Lundgrens Sverige AB
Lundgrens Sverige AB startade 1949 i Göteborg och är ledande grossist inom områdena flödesteknik, plast och industrigummi. De representerar några av världens ledande tillverkare och kan lagerföra och erbjuda marknadens bredaste sortiment av slang och slangtillbehör, transmissioner, gummi, plast, hydraulik, packningsmaterial, O-ringar och radialtätningar. Från Malmö till Luleå kan vi förse återförsäljare och svensk industri med produkter som förbättrar produktiviteten och stärker konkurrenskraften. Vår organisation bygger på närhet, spetskompetens och snabba beslut genom att vara lyhörda för kundens behov. Företaget ägs av Beijer Alma som är ett börsnoterat bolag. I Beijer Alma ingår tre andra bolag bl.a. Beijer Tech. Lundgrens ingår i Beijer Tech tillsammans med andra specialiserade bolag. Lundgrens har ca 125 anställda, omsätter ca 400 MSEK och är uppdelat på sju kontor över hela Sverige. Ersättning
