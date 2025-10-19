Innesäljare till ledande B2B-nätverk
2025-10-19
Talent & Partner AB söker en affärsdriven Innesäljare till ett väletablerat B2B-nätverk för beslutsfattare.
Om rollen:
Du ansvarar för att kontakta företag, boka möten och sälja medlemskap i nätverket. Rollen innebär mycket relationsskapande arbete över telefon och digitala möten med fokus på att skapa långsiktiga samarbeten.Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Ring samtal till potentiella kunder och presentera erbjudanden.
Boka och hålla i digitala säljmöten.
Skapa och vårda kundrelationer.
Arbeta mot individuella och gemensamma mål.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning via telefon.
Är förtroendeingivande och duktig på att kommunicera.
Drivs av resultat och gillar att påverka din egen lön.
Talar och skriver svenska flytande.
Vi erbjuder:
Fast lön + provision.
Trygg heltidstjänst i centrala Stockholm.
Utvecklande arbetsmiljö och tydlig karriärväg.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till work@talentpartner.se
Urval sker löpande!
