Innesäljare till ledande B2B-nätverk

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-19


Innesäljare till ledande B2B-nätverk
Talent & Partner AB söker en affärsdriven Innesäljare till ett väletablerat B2B-nätverk för beslutsfattare.
Om rollen:
Du ansvarar för att kontakta företag, boka möten och sälja medlemskap i nätverket. Rollen innebär mycket relationsskapande arbete över telefon och digitala möten med fokus på att skapa långsiktiga samarbeten.

Arbetsuppgifter
Ring samtal till potentiella kunder och presentera erbjudanden.

Boka och hålla i digitala säljmöten.

Skapa och vårda kundrelationer.

Arbeta mot individuella och gemensamma mål.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning via telefon.

Är förtroendeingivande och duktig på att kommunicera.

Drivs av resultat och gillar att påverka din egen lön.

Talar och skriver svenska flytande.

Vi erbjuder:
Fast lön + provision.

Trygg heltidstjänst i centrala Stockholm.

Utvecklande arbetsmiljö och tydlig karriärväg.

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till work@talentpartner.se. Urval sker löpande!

Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9563521

