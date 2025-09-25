Innesäljare till Kellfri i Umeå
2025-09-25
Är du en driven säljare som får energi av att lyfta luren och göra affärer?
Vill du vara med på en resa där du bygger upp en affär från grunden, tar täten och gör skillnad från dag ett? Vi på Kellfri söker nu en självgående innesäljare med entreprenörsanda och starkt driv. Rollen passar dig som gillar att ha många samtal i gång, boka affärer och jaga nya kunder. Du motiveras av aktivitet och att se konkreta resultat av ditt arbete - inte av att vänta på att möjligheterna ska komma till dig. Vi söker dig med ett tekniskt intresse och en vilja att lära dig våra produkter och snabbt sätta dig in i kundernas behov!
Detta innebär rollen!
Det här är inte ett traditionellt innesäljarjobb. Här blir du motorn i vår satsning på SWEKIP i norra Sverige - en roll där telefonen, datorn och showroomet i Umeå är dina främsta verktyg. Du driver försäljningen från start till mål och tycker om många kontakter och tydliga mål.
För rätt person kan rollen växa, exempelvis genom ansvar för showroom, mässor och nära samarbete med marknad och produktutveckling.
Dina viktigaste uppgifter:
Driva försäljningen av hjullastare (SWEKIP) och andra märken i vår portfölj i norra Sverige
Aktiv nykundsbearbetning via telefon, e-post, showroom och digitala kanaler
Hantera inkommande leads, ta fram offerter, följa upp och stänga affärer
Bemanna vårt showroom i Umeå
Säkerställa leveranser, hantera kundfrågor och följa upp affärer långsiktigt
Känner du igen dig?
Får energi av aktivitet - många samtal, många avslut
Är orädd för att ta första kontakten och vet att framgång byggs på att våga lyfta luren
Har en förtroendeingivande och kommunikativ förmåga i både tal och skrift
Tar initiativ, leder dig själv i vardagen och vågar testa nya vägar
Är målmedveten med tydligt fokus på resultat
Har intresse för teknik och en stark vilja att lära dig produkterna
Är nyfiken, modig och gillar att bygga struktur under resans gång
Detta ska du ha med dig!
Erfarenhet av innesälj eller proaktiv försäljning via telefon
God datorvana och erfarenhet av CRM/affärssystem
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift, samt god engelska
Varför Kellfri och varför nu?
Kellfri befinner sig i en stark tillväxtfas och målet är tydligt, vi ska bli ett miljardbolag! SWEKIP-affären i Norrland är en nyckel i denna resa. Just nu finns ingen dedikerad specialist på plats, vilket gör din roll än mer avgörande. Här får du friheten att påverka, bygga upp något och sätta din prägel samtidigt som du har hela organisationen i ryggen. För rätt person finns stor utvecklingspotential, både vad gäller ansvar och roll.
Vi är en helhetsleverantör av prisvärda maskiner och redskap till lantbruk, skogsbruk och gårdsliv. Med rötter från 1952 och ett tydligt entreprenörs-DNA är vi idag drygt 70 medarbetare i Sverige, Danmark och Finland. Vi har e-handel, butiker och återförsäljare i hela Norden samt i bl.a. Tyskland och Polen. Kellfri är en del av Salix Group - ett affärsområde inom börsnoterade Volati. www.kellfri.se www.swekip.com
Sök rollen redan idag!
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt med din LinkedIn URL. Urval sker löpande och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag som är 31/10 2025.
För att garantera en rättvis och icke-diskriminerande rekryteringsprocess tar vi ej emot personliga brev. I stället kommer relevanta kandidater att få svara skriftligt på samma frågor för att säkerställa lika möjligheter att förklara sin erfarenhet relaterad till rollen.
I den här rekryteringen samarbetar Kellfri med Roi Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lina Friberg på lina.friberg@roirekrytering.se
Anställning hos: Kellfri AB
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
