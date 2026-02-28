Innesäljare till kaffebolaget Monteriva!
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Har du ett driv för försäljning, gillar att bygga relationer och trivs i en social miljö där kaffe alltid står i centrum? Nu söker vi en ihärdig och nyfiken innesäljare som vill ta nästa steg och vara med och vill vara med på Monterivas resa.
OM TJÄNSTEN
I rollen som innesäljare blir du en viktig del av vårt säljteam och ansvarar för att ta hand om inkommande affärer och leads. Fokus ligger på B2B-försäljning, men du kommer även möta privatkunder i butiksmiljö.
Du sitter i direkt anslutning till butiken och arbetar tätt tillsammans med kollegor inom sälj och ordermottagning.
Hos Monteriva blir du en del av ett säljteam på ca fyra personer. Här råder en varm, familjär och social stämning, många kunder, mycket dialog och ett naturligt umgänge i vardagen.
Rollen innebär en kombination av att hantera kundsupportärenden och att aktivt arbeta med försäljning. Du kommer att vara ansvarig för att lösa kunders problem, svara på frågor samt att proaktivt erbjuda lösningar och produkter som möter kundernas behov.
• Följa upp och bearbeta inkommande leads
• Sälja in kaffelösningar, maskiner och koncept till framförallt företagskunder
• Ta emot och guida kunder som besöker butiken (inkl. demos och kundmöten, ofta över en fika )
• Arbeta strukturerat i HubSpot och följa säljprocessen
• Ha löpande kontakt med både nya och befintliga kunder
VI SÖKER DIG SOM
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift i både svenska och engelska
• B-körkort
• Bekväm med telefon som arbetsverktyg
• Starkt kundfokus och serviceinriktad inställning
• Intresse för kaffe och försäljning
• Grundläggande förståelse för tekniska system
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
Det är meriterande om du har
• Dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna B2B
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social och trygg i mötet med människor
• Gillar relationer, samtal och att bygga förtroende
• Prestigelös och flexibel
• Trivs i en avslappnad miljö med högt tempo
INFORMATION OM FÖRETAGET
Monteriva grundades 1994 och är idag ett etablerat bolag med lång erfarenhet inom kaffe och cafélösningar. Vi är ett mindre team som arbetar nära varandra i en levande cafémiljö där både kunder och kollegor är en naturlig del av vardagen. Här värdesätter vi kunskap, engagemang och en avslappnad stämning, där alla hjälps åt och får ta ansvar. Hos oss finns en stark gemenskap, korta beslutsvägar och möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget. Varaktighet, arbetstid, etc.
