Innesäljare till Jordgubbsprinsen
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2026-07-07
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Vill du bli en del av ett företag som kombinerar höga ambitioner med en familjär kultur? Jordgubbsprinsen växer och söker nu en innesäljare som vill arbeta med försäljning i ett engagerat team där kundupplevelsen står i fokus. Här får du möjlighet att utvecklas inom försäljning och bli en del av ett företag med stark gemenskap och tydliga mål.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Jordgubbsprinsen.Om företaget
Jordgubbsprinsen är idag ett av Sveriges mest rekommenderade flyttföretag och har under tre år i rad fått utmärkelsen Sveriges bästa flyttföretag. Med verksamhet i Stockholm och Östergötland hjälper de tusentals kunder varje år med flytt, packning, städning och magasinering. Bakom framgången finns en tydlig ambition: att ge varje kund en trygg och professionell upplevelse från första kontakten till genomförd flytt.
Företaget arbetar utifrån värderingarna kundfokus, hjärta, engagemang och ansvar, är ISO-certifierat och har byggt ett starkt rykte genom hög kvalitet. Nu fortsätter tillväxtresan och Jordgubbsprinsen söker ytterligare en innesäljare till teamet på Kungsholmen.Dina arbetsuppgifter
Som innesäljare blir du kundens första kontakt med Jordgubbsprinsen. Du arbetar med kunder som redan har tagit kontakt och behöver hjälp att hitta rätt lösning utifrån sina behov. Genom att ställa rätt frågor, förstå kundens förutsättningar och rekommendera rätt upplägg driver du affären från första dialog till avslut.
Rollen passar dig som tycker om att kombinera försäljning med att skapa bra kunddialoger och som motiveras av att hjälpa kunder samtidigt som du arbetar mot tydliga mål. Du arbetar huvudsakligen via telefon, mejl och CRM-system där du hanterar flera parallella affärer. När affären är i mål lämnas den vidare till interna funktioner som hanterar den fortsatta leveransen, vilket gör att du kan fokusera fullt ut på försäljning och kunddialog.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera inkommande kundförfrågningar via telefon och mejl
Genomföra behovsanalys och ta fram offerter
Följa upp offerter och driva affärer till avslut
Identifiera kundens behov och rekommendera relevanta tilläggstjänster
Arbeta strukturerat i CRM-system med dokumentation och uppföljning
Arbeta mot individuella mål kopplade till aktivitet, konvertering och omsättning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av försäljning eller annan kundnära roll
Förståelse för säljprocessen och vana av att arbeta mot mål eller KPI:er
God datorvana och förmåga att arbeta i system
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av innesälj eller tjänsteförsäljning, men det viktigaste är att du är bekväm med att driva affärer, ställa frågor, hantera invändningar och arbeta mot uppsatta mål.
För att trivas i rollen är du en person som är trygg i kunddialogen och har lätt för att skapa förtroende. Du arbetar strukturerat, kan prioritera mellan flera parallella ärenden och driver dina affärer framåt på ett engagerat sätt. Du är lyhörd i dina samtal, vågar ställa frågor och är bekväm med att prata pris och hantera invändningar. Du motiveras av att skapa bra kundupplevelser samtidigt som du arbetar mot tydliga resultatmål.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm, Kungsholmen Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8018196-2090956". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9995953