Innesäljare till Jönköping
2026-04-20
Vill du arbeta i en internationell teknikkoncern med stark framtidstro, hög teknisk kompetens och korta beslutsvägar? Nu söker vi en innesäljare till kontoret i centrala Jönköping för att stärka det svenska teamet.
Hos Baumer Group får du en central roll i försäljningsorganisationen där du kombinerar teknik, kundkontakt och affärsmässighet. Här blir du en viktig del av ett sammansvetsat nordiskt team som tillsammans driver försäljning och skapar långsiktiga kundrelationer inom automation och industri.
Vad har John Mortensen, Head of Sales Nordic, att säga om tjänsten och företaget?
"Baumer är inne i en spännande utvecklingsfas och som innesäljare hos oss kommer du att få en spännande och utmanande tjänst med goda utvecklingsmöjligheter i ett dynamiskt företag och vi erbjuder ett självständigt arbete med hög grad av frihet.
Vi uppmuntrar öppen och ärlig kommunikation mellan ledning och medarbetare. Regelbundna feedbacksessioner och teammöten för att främja en positiv atmosfär. Vi satsar på medarbetarnas personliga och professionella utveckling genom att erbjuda utbildningar och kurser.
Vårt mål är att skapa de bästa lösningarna tillsammans med och för våra kunder. Vi är engagerade i innovation. Våra ingenjörer utvecklar banbrytande koncept, lösningar och teknologier och strävar alltid efter att ligga före marknaden."Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som innesäljare arbetar du från kontoret i Jönköping och har en nyckelroll i det dagliga samarbetet mellan kunder, utesäljare och interna funktioner. Du fungerar som ett viktigt kommersiellt och tekniskt stöd till försäljningsorganisationen och är ofta den första kontaktpunkten för kunderna. Rollen är varierad och kombinerar administration, kundsupport och försäljning, med möjlighet att på sikt ta ett eget kundansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Samarbeta tätt med utesäljare
Bedriva uppsökande försäljning via telefon och digitala möten
Ta fram, följa upp och administrera offerter och avtal
Hantera orderläggning samt följa upp leveranser och reklamationer
Ge teknisk produkt och applikationssupport till kunder
Resor förekommer i begränsad omfattning, cirka 10 övernattningar per år.Profil
Vi söker dig som trivs i en roll med många kontaktytor och som har ett strukturerat, affärsmässigt och lösningsorienterat arbetssätt. Du behöver inte ha arbetat som innesäljare tidigare, men det är viktigt att du har ett tekniskt intresse och en vilja att förstå både produkter och kundernas applikationer. Du motiveras av att skapa värde för kunder och av att arbeta nära försäljning. Vi tror att du har erfarenhet från en administrativ, koordinerande eller kommersiell roll, exempelvis innesäljare, projektkoordinator eller liknande.
Är strukturerad, noggrann och har ett kommersiellt tankesätt
Vi ser gärna att du har arbetat i en teknisk miljö tidigare. Förståelse för automation, process eller närliggande teknikområden är viktig för att lyckas i rollen
Har god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med flera interna och externa parter
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Har vana av eller intresse för att arbeta i affärssystem och CRM
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Sara Persson. Du når Sara på 0720-712688.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Baumer Group är ett internationellt familjeägt företag med cirka 3 000 anställda som är specialiserade på sensorteknik, pulsgivare, process- och mätinstrument samt visionslösningar. Med över 70 års erfarenhet är vi kända för vår precision, innovation och partnerskap. Baumer har en stark lokal närvaro med 39 dotterbolag i 19 länder. Du kan läsa mer om Baumer på www.baumer.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Detta är ett heltidsjobb.

Baumer Group
9865017