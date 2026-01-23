Innesäljare till JMS Vattenrening!
2026-01-23
Innesäljare
Brinner du för service och att arbeta mot uppsatta mål? I rollen som innesäljare hos JMS Vattenrening har du ett tydligt säljfokus där du dagligen arbetar för att ge företagets kunder bästa tänkbara service.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos JMS Vattenrening. Du är en förtroendeingivande person som trivs i mötet med nya människor där du får bygga nya goda relationer. Du arbetar självständigt, är drivande i ditt arbete och är väl insatt i företagets mål och visioner. Du är kommunikativ och uttrycker dig professionellt i samtal med kunder. Det krävs att du är flexibel och har förmågan att anpassa dig till varje enskild kund och situation för att leverera service i världsklass. Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för JMS Vattenrenings räkning en Innesäljare. JMS Vattenrening marknadsför och säljer vattenreningssystem till främst enskilda hushåll, fritidshus och lantbruk med egen vattentäkt. Företaget startade 1994 i Örebro och finns idag på mer än 20 orter över hela landet. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med tekniker, säljare och övrig personal.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos JMS Vattenrening under sex månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och JMS Vattenrenings önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Publiceringsdatum 2026-01-23
JMS Vattenrening erbjuder produkter inom vattenrening och du kommer i rollen som innesäljare ansvara för arbetet kopplat till eftermarknad och befintliga kunder. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och genomföra försäljning av service till befintliga kunder och boka ut servicetekniker på inkommande ärenden. I rollen som innesäljare ansvarar du även för att löpande följa upp service, felsökningar samt att säkerställa att företagets kunder är nöjda. Du arbetar aktivt mot uppsatta säljmål och är drivande i din egen och företagets utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta:
Aktivt ringa till befintliga kunder och sälja Service
Ta emot samtal via företagets telefonväxel och kontakta befintliga kunder för att säkerställa bästa möjliga service i kundärendena
Hantera ordrar i företagets affärssystem och Koordinera teknikernas bokningar i deras kalender
Vi söker dig som:
har en avslutad gymnasieutbildning. Du har goda kunskaper i Microsoft Office-paketet samt talar och skriver obehindrat på svenska och engelska då båda språken förekommer i arbetet. Det är meriterande om du har tidigare telefonvana inom försäljning samt erfarenhet från teknikbranschen.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Örebro
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Jesper Wingqvist
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Örebro AB
(org.nr 559287-0454) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JMS Vattenrening AB Kontakt
Jesper Wingqvist jesper.wingqvist@pn.se Jobbnummer
9701808