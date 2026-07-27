Innesäljare till Globen!
The Place AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-27
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en innesäljare till vår kund inom maskinuthyrning, med placering i Globen och start i augusti. Här får du en nyckelroll i en verksamhet där starka kundrelationer, affärsfokus och samarbete står i centrum.
Om rollen
I rollen som innesäljare blir du en nyckelperson i det dagliga arbetet. Du möter kunder, identifierar deras behov och guidar dem till rätt lösningar utifrån verksamhetens breda maskinutbud.
Du ansvarar för hela affären – från rådgivning och offert till orderhantering och leverans. Arbetet är varierat och innebär både kundkontakt och praktiska inslag i verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Ta emot och hjälpa kunder på plats, via telefon och mejl
Ge rådgivning kring maskiner och utrustning
Skapa offerter, registrera order och följa upp affärer
Hantera utlämning och återtag av maskiner
Vid behov stötta med enklare reparationer och utkörningar
Du blir en del av ett sammansvetsat team där man hjälper varandra i det dagliga arbetet och där samarbete är en självklar del av kulturen.Kvalifikationer
Erfarenhet av bygg- och anläggningsmaskiner
God datorvana och erfarenhet av administrativa system
Erfarenhet från en administrativ, serviceinriktad eller liknande roll
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Vi söker dig som är social, lösningsorienterad och trivs i en roll med mycket kundkontakt. Du har lätt för att skapa förtroende och gillar att arbeta i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik.
Du är flexibel, initiativtagande och har en naturlig förmåga att se vad som behöver göras. Att ta ansvar och driva ditt arbete framåt är en självklarhet för dig.
Mer om uppdraget
Start: Augusti Omfattning: Heltid (måndag–fredag) Plats: Globen
The Place – Where happy work happens
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra – du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8129325-2117162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), https://jobb.theplace.se
Sveavägen 34 (visa karta
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111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
The Place Jobbnummer
10012610