Innesäljare till expanderande företag i Stockholm - TNG Group AB - Säljarjobb i Stockholm

TNG Group AB / Säljarjobb / Stockholm2020-08-25Nu söker ActiWay två innesäljare som vill fokusera på att fortsätta bygga företagets nätverk och ansluta fler partners!Brinner du för försäljning och har erfarenhet av att via telefonen bygga goda och långsiktiga relationer? Skulle du lockas av en kommunikativ roll där du med telefonen som främsta arbetsverktyg aktivt tar kontakt med nya och befintliga leverantörer och partners? Tjänsten är en spännande roll som innesäljare hos ett modernt och växande företag som erbjuder en innovativ digital produkt för hantering av friskvårdsbidraget och andra hälsoförmåner. Läs mer och sök tjänsten redan idag!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?ActiWay har marknadens smidigaste system för hantering av friskvårdsbidrag och andra hälsoförmåner. Tjänsten möjliggör även företagets leverantörer av friskvård att marknadsföra sitt erbjudande på ett effektivt sätt. ActiWay är nu inne i en mycket expansiv fas och har därmed behov av att utöka med ytterligare två personer till innesäljarteamet. Här får du en möjlighet att vara delaktig i utvecklingen samt arbeta i ett familjärt och innovativt företag. Här är beslutsvägarna korta och samarbete står högt på agendan. Du kommer ingå i teamet för innesälj, men även bli en del av ett härligt gäng som i Stockholm består av 25 glada kollegor. Som fast anställd erbjuds du en fast lön samt fina förmåner såsom ett generöst friskvårdsbidrag. För rätt person finns det mycket goda möjligheter att på sikt utvecklas vidare inom företaget.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERArbetet som innesäljare kommer dels fokusera på att kontakta nya leverantörer för att erbjuda dem en möjlighet att ansluta sig till ActiWays digitala portal och nätverk. Rollen innebär också att sluta avtal med befintliga partners för att via nya vägar tillsammans nå ut till konsumenterna av friskvård.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:* Via telefon och mail kartlägga och söka upp nya friskvårdsleverantörer för att presentera ActiWays tjänster samt erbjuda dem att ansluta sig till den digitala portalen* Via telefon aktivt kontakta och bearbeta befintliga partners för att sluta samarbetsavtal* Administration i CRM-systemet LimeROLLEN INNEBÄR OCKSÅI denna roll blir du en del av innesäljarteamet i Stockholm där du tillsammans med Teamledaren och 3 övriga kollegor driver försäljningsarbetet för att bygga och utöka ActiWays nätverk av leverantörer och Partners. Tjänsten innebär många kontaktytor och du arbetar brett över hela Sverige med att kontakta både större och mindre leverantörer av friskvård. Tjänsten är på heltid med start omgående enligt överenskommelse. Du jobbar kontorstider 8-17 med viss möjlighet till flex. De första 3 månaderna kommer du inledningsvis att vara anställd som konsult hos TNG. Därefter finns det för rätt person mycket goda möjligheter för en fast tjänst. Tjänsten är placerad i nya fräscha lokaler nära Odenplan med närhet till service och goda kommunikationer.VEM ÄR DU?Vi söker dig som har lägst en gymnasial utbildning och vi ser gärna att du arbetet med tjänsteförsäljning i en liknande roll tidigare. För att lyckas i rollen är du van att använda telefonen som främsta arbetsverktyg och brinner för att målinriktat bearbeta kunder och bygga nätverk. Vi lägger stor vikt vid att du är kommunikativ samt att du är förtroendeingivande och professionell i dialogen med kunder. Tidigare erfarenhet av tjänsteförsäljning via telefon samt arbete med säljadministration är starkt meriterande. Har du även tidigare erfarenhet av arbete i Lime CRM system eller något annat CRM-system är även detta meriterande. Har du erfarenhet eller insikt i friskvårdsbranschen är även detta ett plus, men framförallt söker vi dig som är riktigt duktig på att sälja via telefon samt har drivet och viljan att fortsätta lära och utvecklas. I den här rekryteringen lägger vi därför stor vikt vid din personliga lämplighet. Ett krav för rollen är dock att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.INTRESSERAD?Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd utav oss på TNG och arbeta ute hos vår kund. Är du intresserad av tjänsten, ansök snarast! Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid2020-08-25Fast lönSista dag att ansöka är 2020-09-24Tng Group AB5333160