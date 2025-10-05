Innesäljare till Ess Group i Göteborg
Innesäljare till ESS Group
Personlig, professionell, lekfull och passionerad? Brinner du för att skapa världens bästa upplevelse för såväl kunder som kollegor?
Vill du bli en del av ett passionerat team där dina insatser bidrar till vår fortsatta tillväxt? Vi söker nu en ambitiös, framåtlutad och resultatdriven Innesäljare som brinner för försäljning. Detta är ett utmärkt tillfälle att arbeta i en dynamisk miljö, med möjlighet att påverka och utvecklas inom B2B-försäljning.
Om tjänstenSom Innesäljare hos Ess Group kommer du att vara en nyckelperson för att uppnå våra försäljningsmål. Du säljer konferenser och möten genom att hanterar inkommande förfrågningar via telefon och e-post samt genom proaktivt utgående säljsamtal. Som innesäljare hos oss säljer du upplevelser till samtliga ESS destinationer. Vi arbetar i team och är flexibla under arbetstoppar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar: Dagligen jobba med inkommande offertförfrågningar via telefon och mail, bearbeta dem enligt våra interna rutiner (SOP), avsluta och sömnlöst lämna över till kollegorna på destination.
Proaktivt jobba för att ännu fler ska få uppleva våra destinationer, via utgående samtal.
Arbeta mot uppsatta försäljningsmål.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för försäljning och trivs i en roll där ditt resultat direkt påverkar företagets framgång. Du är en stjärna på att sälja och har en god struktur i ditt arbete samt vana av system. Du ser en möjlighet och tar den. Du behöver gilla att prata med kunder, skicka offerter, ständigt förbättra dig för en högre hit rate, hålla ett högt tempo och älska att kontakta kunderna per telefon.
Kvalifikationer: Erfarenhet av försäljning, företrädelsevis B2B och kundservice.
God kommunikationsförmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Ansvarstagande och öppen för att både ge och ta emot feedback, detta för att vi kontinuerligt ska utvecklas i kontakten med våra kunder och varandra.
Vana vid att arbeta mot uppsatta mål.
Självgående och god förmåga att organisera och prioritera arbete.
Erfarenhet av CRM-system är meriterande.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom kontoret liksom inom ESS Groups alla destinationer. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom försäljning, självledarskap och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du vara en del av ett team och ett kontor med otroliga kollegor, som kanske till och med blir dina vänner för livet!
Information om tjänsten
Anställningsform: Heltid, tillsvidare Arbetsort: Kontor i centrala Göteborg Tillträde och lön: Enligt överenskommelse
Om ansökningsprocessen: Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdag är 13 oktober 2025.
Är du redo att ta nästa steg i din förstäljningskarriär med oss på Ess Group?
Vänta inte med din ansökan! Ersättning
