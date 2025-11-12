Innesäljare till Dafo Brand
2025-11-12
Är du en driven person som söker en ny utmaning inom säljsupport och koordinering?
Nu har du chansen att bli en del av Dafo Brand - ett familjärt företag som verkligen värnar om sina medarbetare och erbjuder stora möjligheter att växa. Som innesäljare får du en omväxlande roll med många kontaktytor både internt och externt och en arbetsplats där gemenskap och trivsel står i centrum. Låter det som något för dig? Då vill vi gärna höra från dig!
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via The Place, med mycket goda chanser att på sikt bli anställd direkt hos Dafo. Önskad start omgående.
Om rollen
Som innesäljare har du en nyckelroll i Dafos serviceverksamhet och bidrar direkt till företagets framgång och kundnöjdhet. Din huvudsakliga uppgift är att ge professionell service och support till Dafos kunder, med fokus på både dina egna och avdelningens försäljningsmål. I rollen ansvarar du för en egen försäljningsbudget, där du aktivt bearbetar både nya och befintliga kunder för att driva försäljning och skapa långsiktiga relationer. Du hanterar även inkommande samtal och ärenden, följer upp avvikelser efter service och tar fram offerter.
Vi söker dig som är driven och ansvarsfull och brinner för att leverera en hög servicenivå.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera kundkontakt primärt via telefon och mejl, men i vissa fall på kontoret samt ge information om produkter, tjänster och priser.
Aktivt arbeta med försäljning på både kalla och varma kunder utifrån gemensamma och individuella försäljningsmål.
Ta fram offerter och registrera säljorder i affärssystemet Dynamics365 samt dokumentera övriga ärenden och uppdatera kontakter i CRM-systemet.
Samverka med andra avdelningar för att tillsammans ge en förstklassig service till företagets kunder.
Vem tror vi att du är
För att lyckas och göra succé i rollen tror vi att du är en positiv, lösningsorienterad och noggrann person som gillar ordning och reda. Du motiveras av att leverera förstklassig service, får energi av mötet med människor och förstår vikten av god kommunikation. Du är målinriktad och har förmågan att se vad som behöver göras, tar ägandeskap och känner stort ansvar över dina arbetsuppgifter. Vidare ser vi att du är en öppen och flexibel person som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Några års erfarenhet av liknande uppgifter eller roller; försäljning, orderhantering, kundservice, koordinering och administration.
Goda kunskaper inom Officepaketet, Excel och viss erfarenhet av CRM-system.
Talar och skriver svenska flytande och behärskar engelska i tal och skrift.
Grundläggande kunskap i SBA (systematiskt brandskyddsarbete)
Det är meriterande om du tidigare jobbat mot individuella försäljningsmål- och budget.
Det är meriterande om du tidigare jobbat inom brand- eller säkerhetsbranschen.
Obs! För detta uppdrag genomförs en bakgrundskontroll på slutkandidat.
Om Dafo Brand
Dafo Brand AB är ett svenskägt familjeföretag med 100 års branscherfarenhet. Idag är de en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder de underhåll, utbildning, riskinventering, dokumentation och SBA. De är den ledande leverantören till brandförsvar i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor ligger i Tyresö strax söder om Stockholm. De har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk. Med 190 medarbetare, varav 90 arbetar på huvudkontoret i Stockholm, omsätter de cirka 450 miljoner kr per år.
Omfattning och placering
Du blir initialt anställd som konsult via oss på The Place, med god möjlighet till förlängning eller fast anställning hos Dafo Brand.
Tjänsten är på heltid med arbetstider: 8-17 mån-tors och 8-15 på fredagar. Du kommer att utgå från Dafos kontor på Vindkraftsvägen 8 i Tyresö.
Fast lön och förmåner i form av generöst friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning samt 30 semesterdagar.
Obs! Bakgrundskontroll på slutkandidat kommer att genomföras.
