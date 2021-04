Innesäljare till Bokadirekt i Luleå - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Säljarjobb i Luleå

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Luleå2021-04-08Har du tidigare erfarenhet av telefonförsäljning? Är du tävlingsinriktad, kommunikativ, serviceminded och motiveras av att tjäna mycket pengar? Då är det dig vi söker!Bokadirekt är Sveriges största app och marknadsplats för bokningar inom skönhet och hälsa. Med ca 28.000 anslutna specialister över hela landet gör vi nästan Sveriges alla salonger och mottagningar bokningsbara på ett och samma ställe! På http://bokadirekt.se kan konsumenter söka, boka och betala behandlingar och tjänster med bara några klick. Varje månad besöker 4 miljoner konsumenter hemsidan och det görs över 1,3 miljoner bokningar via hemsidan och appen varje år. Bokadirekt och systersystemet itsperfect sysselsätter mer än 60 medarbetare och har kontor i Stockholm, Uppsala, Kalmar och Luleå. Vi jobbar hårt för att varje medarbetare ska trivas och vilja stanna hos oss. Vi vill att du som jobbar här ska ha det bra och känna stolthet över att vara en del av Bokadirekt.Vi utökar just nu vår verksamhet och är i behov av fler innesäljare till Luleåkontoret. Din roll som innesäljare handlar om att arbeta med serviceinriktad merförsäljning mot befintliga kunder. Du kommer att arbeta med försäljning av betalterminaler och kassaprogram till befintliga kunder via telefon.Detta erbjuder vi dig som anställd:Heltidstjänst vardagar 08.00-17.00, inleds med 6 mån provanställningProdukt och säljutbildningLöpande coachningIndividuell lönesättning med både fast och rörlig ersättningGenerös provisionsmodellTjänstepensionSpännande tävlingar och mycket gemensamma aktiviteterMassage en gång i månaden under arbetstidFlexibilitet kring ledighetFriskvårdsbidrag 4000kr/år för tillsvidareanställda2021-04-08Vi söker dig som älskar försäljning och drivs av att arbeta mot uppsatta mål. Vidare har du som söker denna tjänst erfarenhet av telefonförsäljning sedan tidigare. Som person är du driven, kreativ men lyhörd och samarbetsvillig. Dessutom vill vi att du som söker denna tjänst:Är målmedveten och tävlingsinriktadHar lätt för att uttrycka dig på vältalig svenskaMotiveras av personlig utveckling och resultatÄr stresstålig och tycker om att arbeta under högt tempoVill jobba med telefonförsäljningHar grundläggande tekniskt kunnandeDenna rekryteringsprocess hanteras av StudentConsulting och Bokadirekts önskan är därför att alla eventuella frågor går direkt till ansvarig rekryterare på StudentConsulting, Therese Isaksson. Du når Therese via mail på therese.isaksson@studentconsulting.com . Vi arbetar löpande med urval, tveka därför inte- sök redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lön + rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5678595