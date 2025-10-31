Innesäljare till Aven Rabbalshede
Bahusia Personalförmedling AB / Säljarjobb / Tanum Visa alla säljarjobb i Tanum
2025-10-31
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bahusia Personalförmedling AB i Tanum
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige
Om Aven Rabbalshede Aven Rabbalshede AB är ett sedan över 60 år väletablerat Emballagebolag. Idag är företaget bland de ledande i Sverige och är sedan 2015 en del av DTE Group med 25 fabriker i Sverige, Norge, Estland och Danmark.
Aven Rabbalshedes affärsidé är tillverkning och försäljning av hållbart specialemballage, lastpallar, transportstöd och emballagelådor. Vi vill framgångsrikt utveckla, tillverka och sälja träbaserade lastbarare och emballage till industrikunder primärt i Sverige och Norge med höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och funktion. Aven Rabbalshede har en omsättning på 240 MSEK.
Bolaget är i en spännande utveckling. Vill du vara med på resan?
Läs mer om företaget på www.aven.se
Vi söker en kunnig och engagerad innesäljare för försäljning av företagets produkter till kunder med utgångspunkt från kontoret i Rabbalshede. I mycket nära samarbete med duktiga kollegor kommer du att ansvara för rådgivning och försäljning via mejl och telefon till kunder, samt att supportera Avens säljare.
Om tjänsten Du kommer att ingå i ett välfungerande team på totalt 78 medarbetare i Rabbalshede och Tidaholm, där alla lyfter som ett team. Det finns en väldigt informell kultur och en stark vilja att hjälpa varandra. Du får en bred kontaktyta både internt och externt i företaget, där gott teamwork och produktivitet är av största vikt.
Din arbetsuppgifter Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara:
• Försäljning och kundservice via mejl och telefon till både nationella och internationella kunder
• Bokning av kundmöten
• Ersätta i kundtjänst/ordermottagning
• Order-, avvikelses- och reklamationshantering
• Upprätthålla och utveckla starka kundrelationer tillsammans med Avens säljare.
• Löpande ta fram statistik, samt följa upp marknadsföring och försäljningsinsatser.
• Vid behov stödja ekonomiavdelningen med löpande uppgifter samt administration.
• Medverka vid inventering.
Om dig * Du brinner för att ge branschens bästa service till kunder och externa säljare.
• Du kan kommunicera på svenska och engelska, både i skrift och tal.
• Du har ett öga för de möjligheter som dyker upp och vet hur du kan omsätta dem i handling.
Din erfarenhet * Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom försäljning / ekonomi /administration.
• Önskvärt är erfarenhet av B2B.
• Erfarenhet inom träbranschen är meriterande.
• Du är en gedigen användare av MS Office-paketet och har kanske erfarenhet med Monitor G5.
Din personlighet
Du är strukturerad och har den disciplin som ett arbete med stor frihet kräver. Som kollega är du hjälpsam, beslutsam och bidrar med gott humör. Som person är du systematisk, självgående och ödmjuk. Du kan skapa enkla strukturer och optimera de befintliga.
Ansökningar kommer att behandlas löpande i processen. Anställning kan ske innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
För mer information Håkan Karlsson, telefon 0522-44 02 43, hakan@bahusia.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Håkan Karlsson 0522-440243 Jobbnummer
9582594