Innesäljare till AB Edsbyverken
AB Edsbyverken / Säljarjobb / Ovanåker Visa alla säljarjobb i Ovanåker
2026-04-14
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Edsbyverken i Ovanåker
, Stockholm
, Eda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Med över 125 års erfarenhet av hantverk och innovation står Edsbyn för hållbarhet, kvalitet och design i världsklass. Produktionen sker i hjärtat av Hälsingland, och här blir du en del av ett företag med stark tradition och framtidsfokus där vi med högt engagemang tillsammans med våra viktigaste kunder och partners utvecklar och kvalitetssäkrar morgondagens erbjudanden för arbetsplatsen.
Om teamet
Du ingår i ett team med sex innesäljare på olika orter i Sverige och Norge. Tillsammans fungerar ni som ett engagerat kundteam som varje dag levererar service, kunskap och lösningsfokus.
Ditt uppdrag
Som innesäljare hos oss så är du den viktiga länken mellan kund och oss som leverantör. Teamet fungerar tillsammans likt en kundtjänst som hjälper våra kunder på bästa sätt och ser hela tiden efter lösningar med kunden i fokus. Du arbetar främst med offertförfrågningar där kunder ställer frågor kring våra produkter och du sammanställer offerter som blir till order i vår producerande enhet i Edsbyn. Med din genuina och höga kundförståelse skapar du ordning och reda i alla detaljer kring varje order som innebär att kunden i slutändan får en leverans av högkvalitativa möbler i rätt utförande och i rätt tid.Profil
Din förmåga att samarbeta och bygga goda kundrelationer är mycket viktig och du bygger förtroende mellan kund och oss som leverantör. Du är nyfiken och har en förmåga att förstå kundens projekt och vill agera bollplank mot säljande part. Du är en del av att skapa ett väl fungerande team där du hela tiden tar för dig och vill vara delaktig. Du arbetar säljande på ett hjälpsamt sätt. -inte bara sälja utan skapa stort värde för kunden. En viktig egenskap är att du har förmåga att självständigt identifiera vad som är nästa steg och du är lösningsorienterad, lyhörd med ett genuint engagemang för kundens behov. Du är kreativ, social och driven. Du har struktur och har koll på såväl detaljer som helhetsbilden och du motiveras av att arbeta mot teamets uppsatta mål.Erfarenhet och utbildning
För att lyckas i rollen hos oss har du:
• Eftergymnasial utbildning och/ eller rätt personliga egenskaper för rollen.
• Erfarenhet av att leda projekt och/ eller stort intresse för projektledning
• Bakgrund från möbelbranschen är meriterande men inget krav.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Erfarenhet av affärssystemet Monitor är meriterande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som omfattar 100% där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Placeringsort är Edsbyn. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare än sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 10 maj.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Pär Filip Hellbom, Gruppchef innesälj via mejl filip.hellbom@edsbyn.com
eller vår HR-partner Thomas Simonsson via mejl thomas.simonsson@edsbyn.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7546069-1939936". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Edsbyverken
(org.nr 556040-0755), https://karriar.edsbyn.com
Karlsvägen 2 (visa karta
)
828 32 EDSBYN Arbetsplats
Edsbyn Kontakt
Thomas Simonsson thomas.simonsson@edsbyn.com Jobbnummer
9853742