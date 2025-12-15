Innesäljare Telia B2B
Telisol AB / Säljarjobb / Kristianstad
2025-12-15
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telisol AB i Kristianstad
, Bromölla
, Karlshamn
, Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om Telisol och våra värderingar
Telisol grundades 2005 och har sedan dess arbetat med att förbättra företags telefoni- och bredbands-lösningar. Idag är vi en av Telias närmaste partners när det gäller B2B-fösäljning. Vad som gör Telisol unika är att vi hjälper kunderna med allt från enstyckesabonnemang till helhetslösningar. Varje företagsrådgivare har hand om sina egna kunder och kan därav erbjuda bästa möjliga service. Vi tror på personlig kontakt och långsiktiga kundrelationer där våra värderingar står i fokus:
Passion
Handlingskraft
Ansvar
Om jobbet
Vi söker nu nya stjärnor till vårt säljteam i Kristianstad.
Du kommer i rollen som företagsrådgivare på Telia utveckla befintliga kunder, samt värva nya kunder. Arbetet sker via telefon, mail och videomöten mot företag i olika storlek. Med Telias starka varumärke i ryggen kommer du kunna erbjuda tjänster och lösningar av hög kvalitet.
I vårt team arbetar du mot en individuell budget för att nå dina och företagets målsättningar.
Som en del i vårt team kommer du arbeta på kontor med öppet landskap och härliga kollegor. Arbetstiderna är måndag till fredag 08:00-17:00.
Vad vi erbjuder
Som en del i vårt team erbjuder vi dig utbildning och nära coaching, samt personlig utveckling. Det finns även goda möjligheter att vidareutvecklas inom företaget.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och ett kontor centralt beläget i Kristianstad. På kontoret finns frukost varje dag och utrymmen för aktiviteter eller för att koppla av.
På Telisol arbetar vi prestationsbaserat, vilket innebär att vi erbjuder en fast lön + provision utan tak. Utöver detta har vi säljtävlingar med fina priser.
Vem vi söker
För att du ska passa i rollen som företagsrådgivare hos oss ser vi att du är målmedveten, ambitiös och vill utvecklas. Du är även skicklig på att skapa goda affärsrelationer och vara serviceorienterad. Det är meriterande att ha tidigare erfarenhet av B2B-försäljning, men är inget krav.
I övrigt är det ett krav att du har:
God datorvana
Kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift
Fullgjord gymnasieutbildning
Därutöver lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper så tveka inte att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: jobb@telisol.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556684-6522), https://www.telisol.se/
Östra Storgatan 40 (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Inne Kristiansta City Kontakt
Försäljningschef
Simon Olsson simon.olsson@telisol.se Jobbnummer
