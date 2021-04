Innesäljare Sommarjobb - The We Select Company AB - Säljarjobb i Karlstad

The We Select Company AB / Säljarjobb / Karlstad2021-04-10Vi på Menigo tror att den goda måltiden har kraften att bygga broar mellan människor och skapa hälsa och tillväxt i samhället. För att göra det möjligt behöver vi medarbetare som arbetar tillsammans, har en bredd i erfarenheter, kunskap och bakgrund och delar vår passion för mat. Vi söker nu förstärkning över sommaren - vill du bli en av oss?Din rollI rollen som innesäljare ingår du i vårt säljteam på Menigo. Vårt uppdrag är att med en god servicekänsla hantera beställningar, merförsäljning och ge stöd till våra kunder i digitala verktyg. Du blir del av en organisation i ständig förändring och vi arbetar hela tiden med att förbättra rutiner och processer och förenkla vardagen för våra kunder.Vad gör du:Du har daglig kundkontakt med våra kunder i samband med inkommande beställningar och produktförfrågningar via telefon.Du ger våra kunder support via chatt.Du arbetar proaktivt och förebyggande genom hantering och ersättning av restonoterade produkter.Du har ett nära samarbete med andra avdelningar inom Menigo så som tex. utesäljare, inköpare, logistik och kundserviceVem är du:Du har en hög servicenivå och god kommunikativ förmåga.Du drivs av nå mål och leverera resultat.Du är en noggrann, strukturerad och ansvarstagande person med förmåga att leverera hög kvalitet.Du har förmågan att växla upp vid högt arbetstempo.Du är inkluderande och har lätt för att skapa goda relationer med kunder och kollegor.Du lär dig snabbt nya uppgifter, tar till dig ny information och driver din egen utveckling ständigt framåt.Du har:Avslutad gymnasieutbildningErfarenhet av engelskspråkig kundkontaktFörmåga att hantera och prioritera många inkommande uppgifterHar du erfarenhet av försäljning är det meriterandeDin personlighet, motivation och vilja att ständigt förbättra värderar vi högt. Vi strävar efter att vara den bästa, mest personliga samarbetspartnern för våra kunder. Vi söker ett flertal nya medarbetare som kan jobba med oss från slutet av maj till slutet av augusti. Placering är i Karlstad. Vill du vara en del av vår utvecklingsresa och arbeta för att förenkla våra kunders vardag? Välkommen till oss!För måltiden är livsviktig för våra kunder, för deras gäster och för oss på Menigo.2021-04-10Sista dag att ansöka är 2021-04-18The We Select Company AB5683512