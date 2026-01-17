Innesäljare sökes till solenergiföretag
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu har du chansen att bli en del av ett snabbväxande företag som verkligen gör skillnad för både kunder och klimat. Som Innesäljare får du arbeta med kvalificerade leads, bygga kundrelationer och samtidigt utvecklas professionellt i en miljö där laganda, driv och framgång går hand i hand. Sök tjänsten idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vår kunds vision är att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att minska beroendet av fossila energikällor. Bolaget är ett snabbväxande företag inom solcellsbranschen som under det senaste decenniet har utvecklats från att enbart erbjuda solpaneler till att idag ha en bred portfölj av energilösningar.
Nu söker vi, tillsammans med vår kund, dig som vill ta nästa steg i din karriär somI Innesäljare. I rollen arbetar du mot befintliga privatkunder och hjälper dem att optimera sina energilösningar - samtidigt som du blir en del av framtidens energiomställning. Du kommer att introduceras in i en välkomnande arbetsmiljö där du får en gedigen introduktion och stöd från kollegor.
Du erbjuds
Kvalificerade leads - du kontaktar främst befintliga kunder
En grundlön + obegränsad bonus
Goda karriärmöjligheter - utveckling mot seniora roller och ledarskap
Kul på jobbet - Teamhäng och en arbetsplats där man peppar varandra
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
Som Innesäljare får du chansen att äga hela försäljningsprocessen - från första kundkontakt till en avslutad affär. Du arbetar mot befintliga privatkunder och erbjuder smarta tilläggstjänster som hjälper dem att optimera sina energilösningar.
I rollen ingår bland annat att:
• Kontakta befintliga kunder och presentera skräddarsydda lösningar
• Genomföra behovsanalyser och ge rådgivning kring energilösningar
• Arbeta mot tydliga mål och följa upp dina resultat
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av försäljning där telefonen varit ditt främsta verktyg
• Är skicklig på att skapa förtroende och driva dialoger framåt
• Är resultatorienterad och motiveras av att nå och överträffa mål
• Har flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116807". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9689954