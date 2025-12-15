Innesäljare sökes för heltidsarbete hos Fibio
Fibio Nordic AB / Säljarjobb / Ängelholm
2025-12-15
Fibio är en svensk mobiloperatör som erbjuder flexibla och prisvärda mobilabonnemang. Vi är stolta över att ha Sveriges högsta betyg på Trustpilot, och vi jobbar varje dag för att ge våra kunder en enkel och riktigt bra upplevelse.
Vi är också en av få mobiloperatörer som erbjuder miljömärkta abonnemang certifierade med Bra Miljöval. Det betyder att våra kunder kan göra ett val som är bra både för plånboken och miljön.
Om jobbetSom säljare hos oss kommer du att:
Ringa potentiella kunder och hjälpa dem hitta ett bättre abonnemang som passar deras behov.
Arbeta mot tydliga mål, utvecklas i din roll och bli bättre för varje vecka.
Lära dig försäljning från grunden: tydlig kommunikation, starka argument, invändningshantering och avslut.
Jobba nära teamet och bidra till att vi fortsätter leverera bra resultat med nöjda kunder.
Arbetstid: Heltid, måndag-fredag kl. 08:00-17:00
Det finns ingen möjlighet till distansarbete eller flexibla arbetstider. Vi jobbar på kontoret tillsammans med teamet.
Vad vi söker hos digVi tror att du passar hos oss om du:
Har utmärkt kommunikativ förmåga och trivs med att prata med människor.
Är social, positiv och har en stark vilja att lyckas.
Har driv och vill utvecklas både i jobbet och som person.
Är van vid datorer och pratar svenska flytande.
Är professionell: kommer i tid, har hög närvaro och tar ansvar.
Är villig att lägga tid och engagemang på att bli riktigt bra.
Erfarenhet är meriterande, men inget krav. Många av våra medarbetare började utan tidigare säljerfarenhet. Det viktigaste är vilja, attityd och engagemang.
Vi erbjuder
Utbildning och utveckling: Du får upplärning och coachning som gör dig vass på försäljning - från kommunikation till invändningshantering och avslut.
Karriärmöjligheter: Hos oss finns möjlighet att växa snabbt om du visar ansvar och levererar.
Lön: Garantlön + prestationsbaserad provision. Bra resultat ska märkas i lönen.
Team och feedback: Du jobbar i ett team som gillar att vinna, ger varandra feedback och firar framgångar.Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag.
Urval och intervjuer sker löpande.
Ersättning
