Innesäljare Outbound Sales
Kvdbil är Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar. Årligen säljer vi runt 26 000 bilar. När vi går till jobbet varje dag gör vi det med strävan om att jobba mot en schysstare bilbransch - med ärlighet och transparens. Vi drivs av att ge god service och hitta lösningar som underlättar våra kunders bilaffärer. Och kul på jobbet, det har vi mycket av!
Brinner du för att leverera förstklassig service med framgångsrik försäljning? Om ja, söker vi nu ytterligare förstärkning till vårt kundcenter Outbound Sales.
Om jobbet
Som innesäljare inom Outbound Sales arbetar du i en kombinerad roll där du ansvarar för både kundservice och försäljning.
Rollen innebär bland annat att:
Driva försäljning genom att avsluta affärer och presentera våra tilläggstjänster för kunder som redan gjort ett köp, med fokus på att skapa mervärde och starka kundrelationer.
Agera som en förtroendeingivande rådgivare och ge kunder snabb, professionell och lösningsorienterad service.
Ansvara för både inkommande och utgående kunddialoger, där du bygger relationer och skapar positiva kundupplevelser i varje kontakt.
Kommunicera med kunder via telefon, mejl och chatt, med fokus på tillgänglighet, kvalitet och ett personligt bemötande.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens och har ett genuint intresse för försäljning. Du är bekväm med att arbeta i telefon och har god datorvana samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Som person trivs du i en dynamisk miljö med högt tempo och har en naturlig förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är initiativtagande, lösningsorienterad och drivs av att skapa resultat. Samtidigt värdesätter du samarbeten och är en lagspelare som ser till helheten, vilket gör att både du och gruppen når framgång tillsammans.
Så är det att jobba på Kvdbil
Hos oss är du expert på ditt område, men du behöver inte vara bäst på allt. Du är en del av en organisation full med kunskap och kollegor som har din rygg när du behöver det. Här arbetar du under ett tillitsbaserat ledarskap bredvid kollegor med många olika bakgrunder, erfarenheter, åldersgrupper och personligheter.
Må bra hos oss
Under 2025 genomförde vi på Kvdbil hälsoinitiativet Må bättre tillsammans för våra medarbetare. Initiativet var en del av vårt långsiktiga arbete med arbetsmiljö och social hållbarhet, med målet att stärka välmående och skapa en mer hållbar arbetsvardag. Fokus låg på att göra hälsa konkret och tillgänglig i vardagen, genom inspiration, kunskap och praktiska verktyg som fungerar både på och utanför jobbet.
Du kan läsa mer om initiativet här: https://www.kvd.se/mabattre
Väx med oss
Vi är ett företag i ständig förändring där vi har snabba beslutsvägar med möjlighet att göra sin röst hörd och vara med och påverka. För dig som drivs av att ständigt utvecklas och verka i en föränderlig vardag, finns rum för att växa inom bolaget. Vi har många kollegor som gjort karriär internt och vuxit i både ansvar och expertis under åren.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som vi inleder med sex månaders provanställning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstiden är primärt måndag till fredag 08:00 -17:00.
Hos oss får du marknadsmässig lön, är anställd under kollektivavtal och får ta del av ett attraktivt förmånspaket med tillhörande försäkringar.
För frågor om tjänsten kontakta Manager Outbound Sales Consumer, Ivica Skiljo, via mejl ivica.skiljo@kvdbil.se
Vi behandlar ansökningarna löpande, så sök tjänsten redan idag!
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta.
I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.
Urvalsarbetet kan kompletteras med personlighets- och logiktester och/eller bakgrundskontroll. Vi utför drogtest på slutkandidat innan avtal om anställning träffas. Så ansöker du
