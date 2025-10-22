Innesäljare Nora
2025-10-22
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
Är du en självgående och resultatinriktad person med passion för försäljning och kundkontakt? Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du har möjlighet att påverka din egen utveckling och lön? Då kan du vara den vi söker!
Din roll.
Som Innesäljare kommer du att arbeta med försäljning mot både nya och befintliga kunder via telefon, mejl och digitala möten. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till avslut och uppföljning. Du jobbar tätt tillsammans med övriga kollegor inom försäljning, marknad och kundsupport.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kontakta nya och befintliga kunder
Identifiera kundens behov och erbjuda rätt lösning
Följa upp leads och offerter
Skapa långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot uppsatta mål och budget
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna B2B
Är kommunikativ och lyhörd
Trivs med att jobba mot uppsatta mål
Har god datorvana och gärna erfarenhet av CRM-system
Talar och skriver flytande svenska (och gärna engelska)
Vi erbjuder:
Fast lön + provision
Möjligheter till personlig utveckling och vidareutbildning
Ett härligt och stöttande team
Ansökan sker via mail- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: cinaoddbratt@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Work Trading i Filipstad AB
(org.nr 556643-7652)
713 31 NORA Arbetsplats
Team Work Trading AB Kontakt
vd
Cina Oddbratt cinaoddbratt@gmail.com Jobbnummer
