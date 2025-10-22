Innesäljare Nora

Team Work Trading i Filipstad AB / Säljarjobb / Nora
2025-10-22


Visa alla säljarjobb i Nora, Lindesberg, Örebro, Lekeberg, Karlskoga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Team Work Trading i Filipstad AB i Nora

Är du en självgående och resultatinriktad person med passion för försäljning och kundkontakt? Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du har möjlighet att påverka din egen utveckling och lön? Då kan du vara den vi söker!
Din roll.
Som Innesäljare kommer du att arbeta med försäljning mot både nya och befintliga kunder via telefon, mejl och digitala möten. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till avslut och uppföljning. Du jobbar tätt tillsammans med övriga kollegor inom försäljning, marknad och kundsupport.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kontakta nya och befintliga kunder

Identifiera kundens behov och erbjuda rätt lösning

Följa upp leads och offerter

Skapa långsiktiga kundrelationer

Arbeta mot uppsatta mål och budget

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna B2B

Är kommunikativ och lyhörd

Trivs med att jobba mot uppsatta mål

Har god datorvana och gärna erfarenhet av CRM-system

Talar och skriver flytande svenska (och gärna engelska)

Vi erbjuder:
Fast lön + provision

Möjligheter till personlig utveckling och vidareutbildning

Ett härligt och stöttande team

Ansökan sker via mail-

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: cinaoddbratt@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Team Work Trading i Filipstad AB (org.nr 556643-7652)
Kungsgatan 12 (visa karta)
713 31  NORA

Arbetsplats
Team Work Trading AB

Kontakt
vd
Cina Oddbratt
cinaoddbratt@gmail.com

Jobbnummer
9568635

Prenumerera på jobb från Team Work Trading i Filipstad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Team Work Trading i Filipstad AB: