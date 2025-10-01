Innesäljare med teknisk kompetens - Norrort
The Place AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Place AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en driven och serviceinriktad innesäljare på heltid med tekniskt intresse till en verksamhet i norra Stockholm. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan kundkontakt, teknik och administration, och som vill utvecklas i en bred roll med ansvar och variation.
Start: Omgående
Arbetsuppgifter
Jobba med direktförsäljning över telefon och mejl
Ta emot och hantera kundförfrågningar via telefon och mejl
Ge teknisk support och rådgivning till kunder
Upprätta och följa upp offerter och avtal
Orderläggning samt koordinering med leverantörer och tekniker
Bidra till kundnöjdhet genom professionell service och problemlösning
Vi söker dig som
Har erfarenhet av innesälj och kundservice
Har erfarenhet av tekniska lösningar inom industri (mekanisk utrustning)
Har tekniskt intresse eller bakgrund och lätt tar till dig nya produkter och lösningar
Är noggrann, strukturerad och har förmågan att driva ärenden från start till mål
Trivs med att ha många kontaktytor och att samarbeta i team
Talar och skriver svenska obehindrat, engelska är meriterande
The Place - Where happy work happens
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), http://www.theplace.se Arbetsplats
The Place Kontakt
Sara Giordano sara.giordano@theplace.se 0765362720 Jobbnummer
9535159