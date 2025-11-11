Innesäljare med start 2026!
2025-11-11
Parvus Trading AB söker företagssäljare till vårat kontor i Halmstad, uppstart januari/februari!
Parvus Trading är ett väletablerat säljbolag sedan 2002. Tack vare vår framgångsrika affärsidé och omtyckta produkter, samarbetar vi idag med över 20000 Svenska företag.
Nu vill vi växa och kommer därför i början på året 2026 utöka våra säljteam på båda våra kontor i Göteborg och Halmstad med nya B2B säljare.
Vår filosofi är att vara effektiva och framgångsrika på kort tid, därför så arbetar man 6 timmar istället för 8 men får betalt för heltid!. Arbetstider 09:00-16:00.
Vi kommer självklart stå för sälj och produktutbildning så även du utan erfarenhet är välkommen att söka!
Vi tar emot ansökan via mail! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: fredrik.normark@parvus.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Parvus Syd AB
(org.nr 556917-1290), http://www.parvus.nu
Söndrumsvägen 31 (visa karta
)
302 37 HALMSTAD Jobbnummer
9599922