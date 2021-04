Innesäljare med fokus på flyttservice till Hemfrid - Hemfrid i Sverige AB - Säljarjobb i Stockholm

Hemfrid i Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-07Hemfrid är Sveriges största (och första) företag inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med tjänster så som städning, trädgårdsservice och flytt. Med höga mål och stor potential att växa söker vi nu tillskott till vår avdelning Innesälj där du kommer ha en nyckelroll för vår positionering inom tillväxtområdet Flyttservice!2021-04-07I rollen som Innesäljare arbetar du med att skapa den mest omtänksamma kundupplevelsen i relationen till våra potentiella och befintliga kunder som passar kunden och dennes hem. Du tillhör avdelningen för Innesälj som ansvarar för uppsökande försäljning av nya och befintliga kunder via mail, telefon och personligt möte.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att aktivt och behovsanpassat hjälpa befintliga kunder som är intresserade av våra tjänster, med fokus på tjänsten Flyttservice. Du har ett stort ansvar för att säkerställa hög kundnöjdhet och arbetar i varje moment med att uppnå kundens förväntningar. Du arbetar i ett team som består av flertalet kollegor som arbetar som Innesäljare inom Hemfrids samtliga tjänster/affärsområden och samverkar aktivt med syskonavdelningen Kundrelationer och övriga enheter i laget runt kunden.Innesälj verkar även som ett stöd för andra medarbetare inom organisationen för säljretorik och försäljningsråd. Du följs upp på måltal så som konverteringsgrad, omsättning, kundnöjdhet samt merförsäljning.Du kommer bl.a. arbeta med:Existerande kundhantering - Strukturerad och kontinuerlig kvalitetsuppföljning av Hemfrids kunderProaktiv och långsiktig planering för hantering av kundens abonnemangMerförsäljning och uppförsäljning för Hemfrids kunderLöpande uppföljning av avslutad kundHantering av tjänster i CRM-systemIntressenthantering - Hantering och bearbetning av intressenter för Hemfrids tjänsterHantering, bearbetning och genomförande av digitala hembesök för veckostädningHantering av tjänster i CRM-systemAdministration - Dokumentera kundärenden enligt satta processer och rutiner i Hemfrids kundsystemVi söker dig som ärAffärsdriven, resultatorienterad och brinner för hållbar försäljning. Du sätter kunden i fokus och vill vara med oss på Hemfrid att skapa den mest omtänksamma kundupplevelsen. Att du är serviceinriktad är ett måste för tjänsten; du hittar smarta, hållbara lösningar och verkar för bästa möjliga kundnöjdhet. Då avdelningen är ny och i stark tillväxtfas behöver du vara flexibel och förändringsbenägen. Vi ser att du gillar att ta egna initiativ till förbättringar och vill vara med på vår förändringsresa, där ena dagen inte är den andra lik. Utöver detta ser vi att du:Har erfarenhet från föräljning o/e kundservice sedan tidigareHar erfarenhet från att arbeta med tjänsten flyttservice i en tidigare roll som ex. kundservicemedarbetare/säljare/koordinator eller motsvarande (vi ser gärna att vi tillsammans med dig bygger en stark kunskap kring tjänsten)Kunskaper i svenska och engelskaGod systemkunskapArbetat i något CRM-system sedan tidigare (meriterande om du arbetat i Salesforce)Vi erbjuderHos oss får du möjlighet att utvecklas i en organisation som har stor trovärdighet på marknaden och som aldrig står stilla. Som Innesäljare räknar vi med att du vill bidra med dina idéer och förbättringstänk, vilket du ges stora möjligheter till. Vi på Hemfrid vill alltid framåt, och har höga mål på tillväxt.Självklart har vi kollektivavtal, individuell lönesättning samt andra förmåner. Hemfrid har dessutom utsetts till ett av 2021-års Karriärföretag och har under åren fått ta emot utmärkelser så som Mäster-Gasell, ett av Sveriges 12 Best Managed Companies och har även tilldelats priset Digital Workplace Award.Tjänsten är en visstidsanställning på heltid (40 h/v) under sex månader med goda möjligheter till förlängning.Har du kommit såhär långt? Då låter kanske ovan beskrivning som något för dig! Välkommen att skicka in din ansökan via vårt ansökningsformulär.För att kunna göra en så rättvis och objektiv bedömning som möjligt använder vi oss av urvalstester i denna rekrytering. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Jessica Magnusson: jessica.magnusson@hemfrid.se Välkommen till Hemfrid!Om HemfridHemfrid startade 1996 som enkel idé om hur fler ska orka mer. Vi är idag runt 2 400 medarbetare från över 40 olika länder över hela världen som hjälper våra kunder med städning, barnpassning, flytt, fönsterputs och många andra tjänster i hemmet. Att förenkla vardagen för våra kunder är vår främsta drivkraft. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi bedriver även verksamhet i Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och Västerås med omnejd. Läs gärna mer om oss på hemfrid.se.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Hemfrid i Sverige AB5677454