Innesäljare med driv sökes fast lön + provision
Nordiska Kyl & Värme Experten AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-02-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Kyl & Värme Experten AB i Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Var med och bygg Göteborgs mest energifyllda säljteam!
Om jobbet
Bli en del av något nytt - vi bygger ett helt nytt säljteam i centrala Göteborg!
Nordiska Kyl & Värmeexperten, med lång erfarenhet inom luft-luftvärmepumpar och energieffektiva lösningar, växer - nu startar vi upp ett helt nytt team i centrala Göteborg. Vill du vara med från början och bidra till att bygga något riktigt bra?
Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Om rollen
Som innesäljare kommer du främst att:
Kontakta nya kunder via telefon och sälja in serviceärenden för våra leverantörers tekniker - huvudsakligen gällande luftvärmepumpar.
Vara första kontakt med kunden och se till att de får ett professionellt och smidig serviceerbjudande.
Arbeta strukturerat med tydliga mål och få löpande stöd från din coach och ditt team.
Vi söker dig som:
Är kommunikativ, serviceinriktad och trygg i att prata i telefon.
Har ett inre driv och gillar att nå uppsatta mål.
Vill utvecklas inom kundservice och försäljning.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vad vi erbjuder:
Lön bestående av grundlön + provision
Gedigen introduktion, utbildning och kontinuerlig coachning.
Ett nytt team där du får vara med från starten och påverka arbetskulturen.
Tävlingar, aktiviteter och ett härligt kontor i centrala Göteborg med bra energi.
Placering och arbetstider:
Du arbetar på plats hos oss i våra moderna kontorslokaler i centrala Göteborg - nära till både kommunikationer, lunchställen och service.
Arbetstiderna är vardagar, måndag till fredag kl. 07:00-16:00.
Tjänsten är på heltid och innebär ett socialt, energifyllt kontorsarbete tillsammans med ett team som stöttar och peppar varandra varje dag. Vi anställer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: kimmo@nkve.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska kyl & värme experten AB
(org.nr 556772-2375)
Storgatan 53 (visa karta
)
411 38 GÖTEBORG Jobbnummer
9724858