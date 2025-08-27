Innesäljare LF Trygghetstjänster AB
2025-08-27
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Letar du efter nya utmaningar och gillar att arbeta mot försäljningsbudget i ett högt tempo? Vill du jobba med skadeförebyggnade produkter för att öka våra kunders trygghet? Vi söker nu en säljare till vårt härliga team!
Din utmaning
I rollen som innesäljare arbetar du med försäljning av våra tjänster och produkter över telefon. Du arbetar med att få kunderna att lära känna sin bostad och förstå risker. Vi har därför tagit fram en skadeförebyggande lösning till våra kunder som är ett uppkopplat hemlarm med fokus på brand, vatten och inbrott. Detta för att upptäcka kundernas skador i ett tidigt skede och kunna minimera dem. Erbjudandet är paketerat tillsammans med övrig affär vilket innebär att vi tillsammans med bland annat bank och försäkring skapar ett unikt erbjudande med flera fördelar. Vi erbjuder våra kunder allt under samma tak och en lösning för en tryggare vardag där försäljningen sker utifrån ett behovsanpassat och proaktivt mindset.
Du arbetar självständigt mot din egen budget, är orädd vilket innebär att du behöver ha förmåga att ta initiativ samt driva och slutföra affär. Men för oss är det även viktigt att du är en lagspelare som ser möjligheter och bidrar med god stämning och energi för vi ska lyckas tillsammans. Försäljningen sker också i nära samarbete med övrig organisation i moderbolaget och utgår från ett gemensamt arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasiekompetens och gärna relevant eftergymnasial utbildning med några års erfarenhet av försäljning.
Du har ett eget driv med starkt målfokus, triggas av försäljning och har förmåga att skapa goda relationer både med kunder och kollegor. Du är bekväm med försäljning över telefon. Som person är du förtroendegivande, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad. För dig är det en självklarhet att lyfta blicken, samspela med dina kollegor och erbjuda den lösning som är bäst för kunden.
Du är bekväm med försäljning över telefon och tar ett stort eget ansvar i din egen utveckling och prestation. Du tycker det är viktigt att lyckas både på individ- och teamnivå. Du är en lagspelare som gillar att sprida energi till teamet. Du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
För oss är det viktigt med jämställdhet och mångfald och därför vill vi att du är med och bidrar till en inkluderande kultur. Det är också givet att du precis som vi tycker att hållbarhet är viktigt. Och självklart känner du igen dig i våra värdeord: engagerade, professionella och nyfikna.
Vi arbetar med löpande intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att söka redan idag.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Vår rekryteringsprocess
Du ansöker enkelt genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga CV. Vår rekryteringsprocess utgår ifrån ett fördomsfritt och kompetensbaserat arbetssätt och därför rekryterar vi utan personligt brev och med urvalsfrågor och tester tidigt i processen. Vi tror att det är en process som passar dig som kandidat, då vi gör en rättvis bedömning av dina kompetenser. Efter att du sökt genom att svara på urvalsfrågorna kommer du att få en testinbjudan skickad till dig om du stämmer in på det vi söker. Testerna är två arbetspsykologiska tester. Därefter intervjuar vi de som matchar kompetensprofilen bäst. Var uppmärksam på att mejlet med testerna kan hamna i din skräppost.
Har du skyddad identitet skickar du in din ansökan, uppmärkt med annonstitel och ort, per post till: Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Vestagatan 6, 404 84 Göteborg. Skriv namn på HR-partnern för aktuell rekrytering på brevet.
I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller på slutkandidater för att få en helhetsbild av dig som kandidat och din lämplighet för den tjänst du sökt. Bakgrundskontrollerna hanteras av extern part.
