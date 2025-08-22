Innesäljare Kurbits Snus AB
Kurbits Snus AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kurbits Snus AB i Stockholm
Kurbits Snus AB är ett företag som funnits sedan 2018. Vi tillverkar potionspåsar med och utan tobak samt nikotin,- och tobaksfria koffeinpåsar.
Vi använder oss av högkvalitativa råvaror och maskiner, samt sätter miljöarbetet i första rummet. Resan fortsätter och Kurbits tar sina nikotinpåsar till en helt ny nivå, vilket betyder att vi behöver nyanställa för att säkerställa en lyckad expansion.
Blir du anställd så kommer du få arbeta i en nybyggd fabrik hos den enda snustillverkaren med produktion inom Stockholms kommun.
Om jobbet
Marknaden för tobaksfria nikotinprodukter samt tobaks-, och nitkoinfria koffeinprodukter ökar som alldrig förr. Kurbits Snus AB har produkter som ViD, Avant, Fuzion inom detta segment och kommer fortsätta med Soldat som varumärke för såväl tobaksfria som traditionella tobaksprodukter.
Vi söker nu säljare mot butiker, distributörer och grossister. Våra säljare ska vara uppsökande, trevliga och måna om att våra kunder är nöjda med oss som leverantörer.
Främst är det med telefonen som verktyg som du kommer att söka upp nya potentiella kunder men också kontinuerliga samtal med befintliga kunder. Planerande av kampanjer, samarbeten och liknande ingår också i uppdraget.
För att passa hos oss så krävs det att du är villig att ta eget ansvar när det kommer till försäljningen, att kunder känner sig omhändertagna och att anpassa försäljningen till kundens möjligheter att sälja våra produkter vidare till slutkunder.
Lönen är uppdelad mellan en fast del för att hinna med administrativa uppgifter samt utbildningar som krävs för att arbetet ska kunna utföras med så god behållning som möjligt.
En viktig del av arbetet är att kunna samarbeta med kolleger, om det är inom säljteamet, produktionen eller lagret spelar ingen roll. Vi vill alla jobba åt samma håll och vi skapar vår arbetsmiljö tillsammans.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Enbart genom e-post
E-post: andreas@kurbitssnus.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Innesäljare Kurbits". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kurbits Snus AB
(org.nr 559151-8047) Kontakt
Fabriksansvarig
Andreas Thulén andreas@kurbitssnus.com 0723005984 Jobbnummer
9472358