Innesäljare/Kundservicemedarbetare
2026-02-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Det här med försäkringar ska vara enkelt. Det är grunden till vårt koncept; ovanligt okrångliga försäkringar. Vi tycker att försäkringar ska vara enkla att förstå, enkla att teckna och inte minst anpassade efter bransch och behov.
Vi ger dig en arbetsplats där engagemanget är stort och tempot högt. För att bygga en miljö där idéerna kan slå gnistor rekryterar vi nyfikna och drivna människor som vi uppmuntrar med ansvar och stor frihet.
Vi jobbar aktivt med ledarskap, hållbarhet, jämställdhet och med tydliga värderingar som grund vågar vi testa nya vägar som leder till ännu bättre tjänster för våra kunder.Vi behöver fylla på med en innesäljare till vårt kundserviceteam.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Som innesäljare/kundservicemedarbetare hos Solid har du en viktig roll då du ofta är första kontakten en kund har med oss. Du måste gilla att arbeta i en snabbrörlig miljö där du säkerställer nöjda kunder och att kundens väntetid i telefon blir kort. Kundserviceteamet är en liten grupp med täta samarbeten med andra avdelningar inom Solid.
Arbetsuppgifter
• Försäljning av våra produkter både på inkommande och utgående samtal
• Kundservice via mejl och telefon
Vem är du?
Vi söker dig som:
• har minst gymnasiekompetens
• har erfarenhet av någon form av försäljning eller kundservicearbete.
• har lätt att formulera dig både i tal och skrift på svenska och engelska. Talar du ytterligare något språk är det en tillgång.
Du är engagerad, driven och motiveras av att arbeta mot uppsatta mål.
Vi tror att du är nyfiken av dig och har lätt för att samarbeta med andra genom att vara lyhörd och lojal. Att vara flexibel under en arbetsdag är en självklarhet för dig.
Vi erbjuder dig
Du får möjlighet att arbeta i Sveriges första börsnoterade försäkringsbolag med tydliga värderingar som genomsyrar verksamheten.
Vi erbjuder en gedigen introduktion som gör att du känner dig trygg när du ska börja arbeta självständigt och du har alltid stöd i en närvarande gruppchef och uppmuntrande kollegor.
Solid Försäkring erbjuder sina medarbetare förmåner inom bland annat friskvård & träning samt subventionerad lunch.
Vi värdesätter
Här värdesätts ditt engagemang, din personliga inställning och dina värderingar. Våra värderingar: Driven, Open, Innovative, Trustworthy genomsyrar både dig som anställd och våra affärer. Känner du igen dig i våra värderingar så tveka inte att söka tjänsten!
Ansök idag!
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.
Anställningsgrad: Heltid.
Ersättning: Månadslön samt provision.
Arbetstider: Arbetstiderna är schemalagda mellan 08:00 - 16:45 alternativt 09:15-18:00 måndag-fredag.
Plats: Landskronavägen 23 i Helsingborg. Med bra kommunikationer och fri parkering utanför huset.
Sista dag att ansöka är 28 februari.
I denna rekrytering jobbar vi med löpande urval, tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, vi ser därför framemot din ansökan redan idag!
Viktigt att känna till
Vid eventuell anställning kommer du att lämplighetsprövas. Enligt gällande lag kan du inte ha skulder hos Kronofogden som överskrider 100 000 kr då du ska arbeta med försäkringsförmedling. Du behöver också visa utdrag ur belastningsregistret.
Solid Försäkringsaktiebolag (publ.) ("Solid Försäkring") är ett av de ledande nischförsäkringsbolagen i Norden inom sakförsäkringar och är sedan den 1 december 2021 noterat på Nasdaq Stockholm. Solid Försäkring har sedan starten 1993 huvudkontor i Helsingborg. Idag har vi 68 anställda och står under Finansinspektionens tillsyn.
Solid Försäkring säljer försäkringar inom segmenten Produkt, Trygghet och Assistans. Målgruppen för produkterna utgörs av privatpersoner som huvudsakligen köper försäkringarna via våra partners i samband med att de inhandlar en produkt eller tjänst. Ersättning
