Innesäljare / Kalkylator till Hammarel - Örebro
2026-02-18
I rollen arbetar du nära våra kunder, utesäljare, projektledare och produktion - och blir central i att ta fram korrekta, konkurrenskraftiga offerter som driver vår tillväxt framåt. Det här är en utmärkt möjlighet för dig som är i början av eller några år in i karriären och vill utvecklas i en tekniknära och affärsorienterad roll.
Om rollen
Som Innesäljare/Kalkylator arbetar du i skärningspunkten mellan teknik, affär och kundrelationer. Du tar emot förfrågningar, gör kalkyler och offerter, säkerställer att allt är tekniskt och kommersiellt korrekt och bidrar direkt till att vi landar affärer med hög kvalitet och precision.
Du samarbetar dagligen med utesäljare, projektledare och produktion och ger tekniskt och kommersiellt stöd genom hela offertprocessen. Rollen ger goda möjligheter att växa och utvecklas inom företaget.
Placering är på kontoret i Örebro, heltid, med start enligt överenskommelse.
Ta emot och hantera inkommande kundförfrågningar
Göra kalkyler, prisberäkningar och skapa offerter
Säkerställa tekniskt och kommersiellt korrekta underlag
Ge rådgivning till kunder och stötta utesäljare i affärsprocessen
Följa upp offerter och bidra till god träffsäkerhet
Delta i utveckling av kalkylmodeller och arbetssättProfil
Du har erfarenhet av offertarbete, kalkyl eller innesälj - gärna med teknisk inriktning. Du trivs nära både siffror och kunder och har förmåga att skapa struktur och hög kvalitet i ditt arbete.
Vi tror att du är:
Noggrann och strukturerad
Serviceinriktad och affärsmedveten
Kommunikativ och självgående
Trygg i både mail och telefon
Van vid att arbeta med dator och Office-paketet
Flytande i svenska, tal och skrift
Meriterande: erfarenhet från el/installation/bygg/industri, elkraftkunskap, CAD, projektofferter eller offentlig upphandling. Elteknisk utbildning är meriterande men inget krav - rätt driv och affärstänk väger tungt.
Vi erbjuder
En nyckelroll i en växande säljorganisation
Ett stabilt industriföretag med tekniknära verksamhet
Korta beslutsvägar, familjär kultur och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas långsiktigt och växa med oss
Bonusmöjlighet och goda anställningsvillkor
Hammarel AB
Hammarel är ett etablerat industriföretag som tillverkar lågspänningsställverk och genomför elkraftentreprenader på den svenska marknaden. Våra kunder finns inom fastighet, industri, installation, bygg och offentlig sektor. Vi är cirka 30 medarbetare i Örebro och kombinerar teknisk kompetens med nära samarbeten och en lösningsorienterad kultur.
Rekryteringsprocessen
Denna rekrytering hanteras av Libera, och alla frågor om tjänsten besvaras av besvaras av agneta@libera.se
Tel 070-437 68 24
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut, tillträde snarast. Skicka din ansökan via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
I denna rekrytering utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
