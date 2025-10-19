Innesäljare inom digitala tjänster & SaaS
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-19
Innesäljare inom digitala tjänster & SaaS
Talent & Partner AB söker en driven Innesäljare till ett snabbväxande bolag inom digitala tjänster och SaaS-lösningar.
Om rollen:
Som Innesäljare ansvarar du för att etablera nya kundrelationer och utveckla befintliga via telefon, mejl och videomöten. Du arbetar rådgivande och hjälper företag att effektivisera sin verksamhet genom innovativa digitala lösningar.Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Identifiera och kontakta nya potentiella kunder.
Genomföra digitala säljmöten och behovsanalyser.
Skapa offerter, följa upp leads och driva affären till avslut.
Arbeta tätt med marknads- och kundframgångsteamet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS, tech eller konsulttjänster.
Är strukturerad, resultatorienterad och relationsskapande.
Är trygg i digital kommunikation och gillar att presentera.
Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Vi erbjuder:
Fast grundlön + generös provisionsmodell.
Möjlighet att växa inom ett expansivt bolag.
Hybridmöjligheter och modernt kontor i Stockholm.
Välkommen med din ansökan till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Detta är ett heltidsjobb.
Birger Jarlsgatan 8, 5tr
114 34 STOCKHOLM
9563517