Innesäljare i Västervik
Pec Sweden AB / Säljarjobb / Västervik Visa alla säljarjobb i Västervik
2026-01-10
Få betalt för att utvecklas - varje dag
Vill du bli bättre på att prata med människor? Vill du känna dig trygg i att formulera dig tydligt och övertygande - oavsett om det gäller en anställningsintervju, att plugga vidare eller att förhandla ett bolån?
Då är det här jobbet för dig.
Här får du nämligen betalt för att lära dig just det.
Vi gör dig bättre - på riktigt
Hos oss på PEC tränar du varje dag på att:
Tala tydligt och pedagogiskt
Skapa förtroende med din röst och energi
Hantera samtal med självförtroende och positivitet
Ta plats - utan att ta över
Vi tror att god kommunikation är nyckeln till nästa steg i karriären - och vi vill hjälpa dig dit. Många av våra tidigare medarbetare har gått vidare till utbildningar, ledarskapsroller och drömjobb. Inte trots jobbet här - utan tack vare det.
Och ja - du får självklart betalt
Arbetstider: Måndag till fredag, 08:30-16:30 ( Omfattning på 87,5%)
Tjänstgöringsort: Västervik
Lön: - Under 24 år: 122,65 kr/h ( 20 483 kr/mån på en omfattning om 100%)
- Över 24 år: 142,19 kr/h ( 23 746 kr/mån på en omfattning om 100%)
+ Generös provision från första dagen
Trygg anställning - på riktigt
Fast grundlön från första anställningsdagen
Inga schemalagda helger eller kvällar - du har en vardag du kan lita på
Kollektivavtal via Unionen
Stabil arbetsgivare sedan 2003 med långsiktiga uppdrag från välkända företag
Vad du gör hos oss
Du kontaktar både nya och befintliga kunder och erbjuder produkter och tjänster från välkända varumärken som är våra långsiktiga uppdragsgivare sedan flera år.
• Eon
• Egmont
• Allente - TV&Bredband
• Mobiloperatören Tre
• Svenska Postkodlotteriet
Vad du får med dig
Feedback och utbildning löpande
Tävlingar, utlandsresor, presenter och gemenskap
Säljteknik och retorik du har nytta av hela livet
En tydlig utvecklingsresa inom kommunikation och kundbemötande
En trygg, seriös arbetsgivare med lång erfarenhet
Vi söker dig som:
Vill lära dig kommunikation och försäljning
Är nyfiken, engagerad och positiv
Gillar att arbeta mot mål - både själv och i team
Har god svenska i tal och skrift (vi hjälper dig utvecklas - men tydlighet är viktigt)
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar dig för en kort telefonintervju
Därefter bjuder vi in dig till en 2-dagars rekryteringsträff på kontoret, första rekryteringsträffen efter årsskiftet sker 13e samt 14 Januari.
Känns det bra för dig och oss - välkommen till teamet!
Om PEC
PEC är Sveriges största care- och contactcenter. Vi har över 250 anställda och kontor i Kristinehamn, Malmö, Karlstad och Västervik.
Vi arbetar med både inkommande och utgående kundservice åt flera av Sveriges största företag.
Hos oss kombineras stabilitet och trygghet med energi och utveckling - det är därför vi har så många nöjda medarbetare och långsiktiga uppdrag.
Låt oss hjälpa dig att bemästra kommunikation och sinnet för service - och få dessutom betalt för det.
Sök jobbet som säljare hos oss idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Via hemsidan jobb.pec.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pec Sweden AB
(org.nr 556644-4781)
593 32 VÄSTERVIK Arbetsplats
PEC Västervik AB Jobbnummer
9677091