Innesäljare i Stockholm
Department Of Awesome AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-06-05
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Optimera Energi Sverige är ett snabbväxande bolag inom energibranschen som erbjuder moderna och hållbara lösningar inom batterilagring och solenergi till både privatpersoner och företag. Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas med höga ambitioner och en tydlig expansionsplan.
Med en stark säljkultur, korta beslutsvägar och ett högt tempo bygger Optimera Energi ett team av drivna personer som vill vara med och påverka både resultat och tillväxtresa. Här präglas vardagen av energi, ansvar och prestation.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Som innesäljare har du en central roll i företagets tillväxt. Du arbetar med hela säljprocessen via telefon, från första kontakt till avslut och ansvarar för att bearbeta både inkommande och utgående leads.
Du guidar kunden genom behovsanalys, presentation av lösningar inom solenergi och batterilagring samt driver affären hela vägen i mål.
Det finns även möjlighet att kombinera rollen med fältförsäljning för dig som vill arbeta mer varierat och kundnära.Profil
Du är en självgående och målinriktad säljare som trivs i en miljö där resultat står i fokus. Du har lätt för att skapa förtroende via telefon, gillar högt tempo och motiveras av att stänga affärer.
Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina resultat och trivs i en kultur där prestation och utveckling går hand i hand.Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av försäljning
Trygg i telefonförsäljning och trivs i högt tempo
Resultatdriven och motiveras av tydliga mål
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Självgående, disciplinerad och tävlingsinriktad
Meriterande
Erfarenhet från energibranschen eller tekniska produkter
Erfarenhet av uppsökande försäljning
Vi erbjuder
Fast lön + attraktiv provisionsmodell
Goda möjligheter att nå en lön på 40 000–50 000 kr/månad
Snabb utveckling i ett växande bolag
Interna karriärvägar
Modernt kontor i Solna
Daglig säljutbildning
Du får även möjlighet att ta del av en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, som omfattar 25 diplomerande kurser i försäljning samt veckovisa liveföreläsningar. Därutöver finns möjlighet att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern samt en 2-dagars säljutbildning i Stockholm, för dig som vill utvecklas ytterligare i din roll som säljare.Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Solna
Arbetstid: Måndag–fredag, 09:00–17:30
I denna rekrytering samarbetar Optimera Energi Sverige med Saleshub. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare på joel.molin@saleshub.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581)
Vallgatan 9 (visa karta
)
170 67 SOLNA Arbetsplats
Saleshub Jobbnummer
9950859