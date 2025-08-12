Innesäljare i Kristinehamn
På PEC jobbar vi med sälj över telefonen till främst privatkunder & ibland företagskunder.
Du kan förvänta dig att du kommer komma kontakt med både passiva, befintliga och nya kunder.
PEC grundades år 2003 och är idag ett Care and Contact Center som har kollektivavtal via unionen, med fast grundlön & generös provision, som en del av den trygghet vi på PEC kan erbjuda våra anställda.
Vi söker dig som :
Vill lära dig mer om försäljning
Kan arbeta självständigt och i team
Som ser lösningar och kan ta emot feedback
Har ett engagemang för jobbet du utför
Har mycket goda språkkunskaper i svenska - tal och skrift, detta då vi ställer höga krav på tydlighet och förmågan att förklara produkten.
• Omfattning: 35h/vecka (08:30-16:30)
• Placering: Kristinehamn
• Lön: Fast grundlön och generös provision
• Rekryteringsprocess:
Du ansöker via vår hemsida jobb.pec.se
När vi fått in din ansökan och du tas vidare i rekryteringsprocessen, så tar rekryteringsansvarig kontakt med dig inom ett par dagar för en kortare telefonintervju, tar du dig vidare därifrån är nästa steg att boka in dig till två rekryteringsdagar. Under dessa dagar får du en närmare presentation av företaget och en enklare säljutbildning. Efter rekryteringsdagarna tar vi ett enskilt samtal för att se hur det känns - känns det bra från bägge håll erbjuder vi dig en tjänst!
Det du kan förvänta dig hos oss på PEC är;
Fast månadslön;
120,24 kr/h om du är under 24 år, vilket motsvarar en månadslön på 20,081 kr vid ett arbetstidsmått om 100%
138,05kr/h om du är över 24 år, vilket motsvarar en månadslön på 23,054kr vid ett arbetstidsmått om 100%
Omfattning 87,5% , 35h/Vecka
Utöver grundlönen har du generös provision
Feedback och daglig coachning
Ett härligt gruppklimat där vi som kollegor äter gemensam lunch, spelar pingis, biljard eller playstation tillsammans på rasterna
Planerade tävlingar om allt från ära och superpresentkort, till en utomlandsresa till en ny TV, äventyr i Sälen eller bowling och middag tillsammans med kollegor!
Sammanhållning och högt till tak, med en öppen och ärlig dialog så löser vi det mesta!
Försäljning är otroligt givande och väldigt roligt. Vårt mål är att alla som jobbar hos oss ska känna sig som en del av vårt företag, en del av ett team. Att man ska sträva högt! Vi sätter upp dagliga mål på individnivå, kontor och som team. Erfarenheten man får hos oss på PEC har visat sig göra stor nytta hos många av våra anställda även i det sociala livet, eller om man vill plugga vidare till tex mäklare, eller om man ska förhandla om ett lån på banken! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Via vår hemsida jobb.pec.se Omfattning
