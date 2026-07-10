Innesäljare hos globalt företag!

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Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2026-07-10
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Customer Service & Commercial Coordinator
Vill du vara med och bygga något större? Här finns en möjlighet att jobba i en bransch med kunder och projekt över hela världen, som en del av ett engagerat team, med stora möjligheter att påverka. Dina idéer uppskattas och vi letar efter dig som vill utvecklas tillsammans med Onmar.
Om Onmar Onmar utvecklar och tillverkar premiumbeslag och tekniska komponenter för den internationella fritidsbåtsmarknaden. Våra produkter används i allt från mindre fritidsbåtar och segelbåtar till exklusiva motorbåtar och lyxyachter, och uppskattas av ledande båtvarv, designhus, arkitekter och specialiserade tillverkare världen över.
Onmar är ett mindre företag med korta beslutsvägar, högt tempo och en stark entreprenörsanda. Företaget är också en del av Helekoptergruppen, en svensk företagsgrupp med flera framgångsrika teknik- och tillverkningsföretag. Det ger dig en spännande kombination av det mindre företagets flexibilitet, närhet till beslut och möjlighet att påverka – tillsammans med trygghet, lång erfarenhet och möjlighet att utvecklas.
Om rollen Vi letar efter dig som gillar att ha en bred roll, vill bygga relationer och skapa struktur. Så utvecklar du verksamheten tillsammans med oss. Delar ingår från kundservice, orderhantering, kommersiell administration och försäljningsstöd. Rollen är flexibel och kan över tid anpassas utifrån verksamhetens behov, dina styrkor och ambitioner.
Här får du stort förtroende och frihet. Vi tror på eget ansvar snarare än detaljstyrning. Det tror vi passar dig som trivs med att ta initiativ, ser vad som behöver göras och driver frågor framåt. Det blir enklare när du också lär känna våra produkter och våra kunders verksamhet. Vi ser därför rollen som betydligt mer än traditionell kundservice – du blir en viktig del av vår kommersiella utveckling.
Dagarna ser olika ut men du kan bland annat jobba med:
● Kundkontakt (med kunder och samarbetspartners runt om i världen)
● Orderhantering och administration
● Offertarbete och uppföljning
● Proaktiv försäljning mot befintliga kunder
● Koordinering mellan kunder, leverantörer, produktion och logistik
● Stötta till försäljnings- och affärsutvecklingsaktiviteter
● Besöka kunder, mässor och branschevenemang i Sverige och Europa
Om dig Känner du dig bekväm med att hålla kontakten med kunder, leverantörer och samarbetspartners från olika länder och kulturer? Vi tror att det passar dig som har tidigare erfarenhet från kundservice, orderadministration, säljsupport, teknisk försäljning eller annan roll som kombinerat kundkontakt, struktur och businesstänk i en internationell miljö.
Du behöver inte vara ingenjör, men vi ser det som ett plus om du har ett genuint tekniskt intresse där något tänds inom dig när det kommer till att förstå hur produkter fungerar och används. I rollen ingår att hantera tekniska kundförfrågningar. Det är en roll där samarbete är viktigt och du kommer i detta även att ha dialog med tekniskt kunniga kunder.
Gillar du att få saker att hända? Är du nyfiken för lösningar och noggrann? Då borde du skicka in en ansökan!Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
● Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
● Erfarenhet av affärssystem (ERP).
● God administrativ förmåga och god datorvana.
● B-körkort. Du utgår från Eskilstuna.
Meriterande
Det är extra positivt om du har kunskap i fler språk än svenska eller engelska, eller erfarenhet av:
● Monitor G5.
● Tillverkande industri eller teknisk B2B-verksamhet.
● Internationell handel, logistik eller export.
● Mindre eller entreprenöriella företag.
● Båtintresse eller erfarenhet av segling och båtliv är ett plus.
Vi gör urval löpande. Välkommen att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8029067-2096901". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
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632 19 ESKILSTUNA Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9999788