Innesäljare Företagsförsäkring
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Vill du vara med och skapa affärer i en spännande bransch och med ett av Sveriges starkaste varumärken där relationer och kundfokus står i centrum? Vi söker nu en engagerad och driven innesäljare till vårt team inom företagsförsäkring.
I rollen som innesäljare erbjuds du en varierad och utvecklande vardag. Du arbetar både med inkommande kundkontakter och proaktiv försäljning mot små och medelstora företag i Östergötland. Ditt uppdrag är att bredda och utveckla affären genom rådgivning, merförsäljning och att identifiera nya affärsmöjligheter. Du ska både skapa bestående kundrelationer i vår redan starka affär men vi söker dig som även vill hitta nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga kundrelationer.
Du driver din egen försäljning och bidrar aktivt till en positiv och framåtlutad säljkultur, där kunden alltid står i centrum.
Rollen är både utmanande och varierande då vi hanterar komplex rådgivning – här växer du med uppgiften!
Kunskap och kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av tjänsteförsäljning och som trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar och är van vid att arbeta mot tydliga mål. Erfarenhet från försäkringsbranschen är starkt meriterande men vi lägger stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang för försäljning.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av rådgivande försäljning, gärna inom B2B
Har förmågan att driva en affär hela vägen in i mål
Dokumenterad vana av proaktiv försäljning och nykundsbearbetning
Förmåga att analysera, identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter hos både nya och befintliga kunder
God kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroende
Vana att arbeta med telefon och digitala möten
Vem är du?
Vi tror att du trivs i ett högt tempo med många kundkontakter, är lösningsorienterad och har ett naturligt driv att nå uppsatta mål. Du är relationsskapande, lyhörd och sätter alltid kundens behov i första rummet.
Du tar ansvar för din egen försäljning och utveckling, har lätt för att ta initiativ och söker ständigt nya lösningar för att skapa affärer. Din professionalism och ditt engagemang gör att du bygger långsiktiga relationer och förtroende, både med kunder och kollegor.
Vidare är du uthållig och ger inte upp vid motgång. Du inspireras av att arbeta mot tydliga mål och ser utmaningar som möjligheter till utveckling. Ditt positiva förhållningssätt smittar av sig på såväl kunder som kollegor, du trivs med att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat.Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Hos oss blir du en del av ett affärsinriktat och rutinerat team som arbetar nära varandra, med helheten i fokus. Med lång och bred erfarenhet i branschen, stort engagemang och gedigen lokalkännedom har vi både kraften och nätverket för att göra skillnad – och vi har roligt tillsammans på vägen. Här samarbetar vi över hela bolaget och du får möjlighet att utvecklas tillsammans med kunniga kollegor. Är du affärsmässig, driven och trivs med att ta ansvar i ett rutinerat och sammansvetsat lag, då ska du söka dig till oss.
Mer information
Anställningen är på vårt kontor i Linköping eller Norrköping och inleds med provanställning i sex månader. Vi erbjuder fast månadslön och goda förmåner – hos oss arbetar vi inte med provisionsbaserad ersättning. Som slutkandidat i denna rekrytering kommer du att genomgå bakgrundskontroller.
Du ansöker genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga CV. Vår rekryteringsprocess utgår ifrån ett fördomsmedvetet och kompetensbaserat arbetssätt och därför rekryterar vi med tester tidigt i processen. Vi tror att det är en process som passar dig som kandidat, då vi gör en rättvis bedömning av dina kompetenser.
Vi kommer att påbörja vårt urval först efter sista ansökningsdag. Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig men då det är semestertider nås vi enklast via mejl. Kontakta rekryterande chef joakim.gustavsson@LFostgota.se ansvarig rekryterare elin.wigert@lfostgota.se
Facklig kontaktperson jens.wappling@lfostgota.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Östgöta
(org.nr 522001-1224)
Platensgatan 11 (visa karta
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581 04 LINKÖPING Jobbnummer
10011168