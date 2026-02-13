Innesäljare för Telenor - Fast lön + provision!
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-13
Drömmer du om att jobba med försäljning och samtidigt utvecklas långsiktigt? Innovative Sales fortsätter att växa och söker nu fler säljare till vårt kontor på Gärdet i Stockholm. Hos oss erbjuds du en trygg och konkurrenskraftig lönemodell med fast lön kombinerat med provision. Du får även arbeta med välkända varumärken, som exempelvis Telenor, i en miljö där engagemang och ambition uppmuntras.
Din roll: Som säljare hos oss arbetar du med både nya och befintliga kunder och erbjuder lösningar inom mobil, bredband och TV utifrån deras behov.
Innovative Sales satsar på långsiktig utveckling. Därför rekryterar vi alla ledande roller internt, vilket ger dig chansen att ta klivet mot exempelvis teamledaransvar eller B2B-försäljning.
Hos oss får du: Fast lön + provision utan tak (Snittlön 40.000kr/mån) Bonusmodeller och motiverande tävlingar Karriärmöjligheter inom ledarskap eller B2B-sälj Gym på kontoret Resetävlingar flera gånger per år Säljutbildning, coachning och aktieskola Gemenskap - AW's, events och lagaktiviteter
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag (kortare arbetsdagar på fredagar)
Kontakt: Emma Andersson, Head of Recruitment Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss * 200+ medarbetare * Samarbeten med välkända varumärken * Specialister inom fält-, event- och telefonförsäljning
Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Innovative Sales? Kika in våra sociala medier:https://www.innovativesales.se/ https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv https://www.tiktok.com/@innovativesales Så ansöker du
